В Узбекистане появятся негосударственные судебно-экспертные организации

На официальном сайте Министерства юстиции будет вестись рейтинг негосударственных судебно-экспертных организаций.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Утверждены положения по организации деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций, сообщили в пресс-службе Минюста.

В соответствии с документом, негосударственная судебно-экспертная организация создается в форме юридического лица.

Негосударственная судебно-экспертная организация – это организация, специализирующаяся на проведении судебных экспертиз по гражданским, экономическим, уголовным и административным делам, в штате которой имеются специалисты, имеющие сертификат судебного эксперта.

В качестве руководителя организации может работать только судебный эксперт.

Негосударственная судебно-экспертная организация вправе заниматься только деятельностью по проведению судебной экспертизы.

Согласно положению, запрещается осуществлять эту деятельность в жилом помещении. Организация самостоятельно определяет цены на проводимую судебную экспертизу.

На официальном сайте Министерства юстиции будет вестись рейтинг негосударственных судебно-экспертных организаций.

Постановлением утверждены также положения о порядке переподготовки, повышения квалификации и правовых знаний судебных экспертов, а также о порядке ведения Единого реестра лиц, получивших сертификат, подтверждающий профессиональную компетентность в качестве судебного эксперта.