18:08 25 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск

В Сурхандарье двое местных жителей незаконно содержали редких животных

Пресс-служба Госкомэкологии
Общество
Получить короткую ссылку
57 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13763016/V-Surkhandare-dvoe-mestnykh-zhiteley-nezakonno-soderzhali-redkikh-zhivotnykh.html

Ранее в январе экологи совместно с сотрудниками УВД Сурхандарьинской области также изъяли у одного из жителей двух краснокнижных животных - мархура и бухарского барана.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области экологи изъяли у двух жителей Шурчинского района редких животных, занесенных в Красную книгу, — бухарских горных баранов и волка. 

Об этом сообщает пресс-служба Госкомэкологии Узбекистана.

Пресс-служба Госкомэкологии Узбекистана
Краснокнижных животных нашли у жителей Сурхандарьи

Примечательно, что один из жителей махалли "Жойилма" сам сообщил сотрудникам Управления по экологии и охране окружающей среды и УВД Сурхандарьинской области о том, что в его доме находятся два краснокнижных бухарских барана.

Пресс-служба Госкомэкологии Узбекистана
Краснокнижных животных нашли у жителей Сурхандарьи

В ходе проверки экологи обнаружили волка, содержавшегося в частном доме в махалле "Хушчекка".

Все животные были изъяты. Их временно поместили в Термезский зоопарк, где за ними будут присматривать.

В середине января в Термезский зоопарк переехали еще один бухарский горный баран и мархур. Животных также обнаружили в доме у одного из жителей Сурхандарьинской области. 

Теги:
животные, Красная книга, Сурхандарьинская область, Зоопарк



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Маска для лица, рекомендованная в качестве защиты от радиоактивных осадков в Гамбурге, Германия, 1957 год
Детский шлем и домашний противогаз: маска в истории человечества - фотолента
Путин в спецкостюме посетил больных коронавирусом — видео
Стратегия развития транспортной системы Ташкента
Транспортная революция в Ташкенте - что изменится

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться