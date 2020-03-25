В Сурхандарье двое местных жителей незаконно содержали редких животных

Ранее в январе экологи совместно с сотрудниками УВД Сурхандарьинской области также изъяли у одного из жителей двух краснокнижных животных - мархура и бухарского барана.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области экологи изъяли у двух жителей Шурчинского района редких животных, занесенных в Красную книгу, — бухарских горных баранов и волка.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомэкологии Узбекистана.

Пресс-служба Госкомэкологии Узбекистана Краснокнижных животных нашли у жителей Сурхандарьи

Примечательно, что один из жителей махалли "Жойилма" сам сообщил сотрудникам Управления по экологии и охране окружающей среды и УВД Сурхандарьинской области о том, что в его доме находятся два краснокнижных бухарских барана.

Пресс-служба Госкомэкологии Узбекистана Краснокнижных животных нашли у жителей Сурхандарьи

В ходе проверки экологи обнаружили волка, содержавшегося в частном доме в махалле "Хушчекка".

Все животные были изъяты. Их временно поместили в Термезский зоопарк, где за ними будут присматривать.

В середине января в Термезский зоопарк переехали еще один бухарский горный баран и мархур. Животных также обнаружили в доме у одного из жителей Сурхандарьинской области.