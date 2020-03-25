Несколько пассажиров рейса из Москвы с высокой температурой доставлены в больницу

Вместе с ними на родину вернулись 266 граждан страны. В основном это жители столицы и столичного региона.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Пресс-служба хокимията Бухары сообщает, что четыре пассажира, прибывшие самолетом из Москвы в аэропорт Бухары, с высокой температурой доставлены в областную инфекционную больницу.

Этим рейсом в Узбекистан вернулись 266 граждан страны. В основном это жители столицы и столичного региона, а также Хорезмской, Самаркандской, Сурхандарьинской областей, Ферганской долины и Каракалпакстана.

Все они находятся под наблюдением медиков.

Нужно отметить, что на борту авиасудна находилось также тело узбекистанца, который скончался в России от инсульта.

По последним данным в Узбекистане зарегистрировано 56 пациентов, заразившихся коронарирусом. Более 20 тысяч граждан находятся на карантине.

Ранее начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Нурмат Отабеков заявил, что среди граждан, у кого был выявлен COVID-19, у 13 пациентов диагностирована пневмония, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.