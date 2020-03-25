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узбекский региональный аэропорт

Несколько пассажиров рейса из Москвы с высокой температурой доставлены в больницу

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (139)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13763852/Neskolko-passazhirov-reysa-iz-Moskvy-s-vysokoy-temperaturoy-dostavleny-v-bolnitsu.html

Вместе с ними на родину вернулись 266 граждан страны. В основном это жители столицы и столичного региона.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Пресс-служба хокимията Бухары сообщает, что четыре пассажира, прибывшие самолетом из Москвы в аэропорт Бухары, с высокой температурой доставлены в областную инфекционную больницу.

Этим рейсом в Узбекистан вернулись 266 граждан страны. В основном это жители столицы и столичного региона, а также Хорезмской, Самаркандской, Сурхандарьинской областей, Ферганской долины и Каракалпакстана.

Все они находятся под наблюдением медиков.

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Нужно отметить, что на борту авиасудна находилось также тело узбекистанца, который скончался в России от инсульта.

По последним данным в Узбекистане зарегистрировано 56 пациентов, заразившихся коронарирусом. Более 20 тысяч граждан находятся на карантине.

Ранее начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Нурмат Отабеков заявил, что среди граждан, у кого был выявлен COVID-19, у 13 пациентов диагностирована пневмония, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (139)
Теги:
Бухара, рейс, Москва, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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