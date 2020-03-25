В Узбекистане временно не будут штрафовать за просроченный техосмотр авто

Кроме того, штраф не будет выписываться лицам, нарушившим правила паспортной системы на время карантина. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Узбекистане не будут штрафовать за просроченный техосмотр авто и нарушения правил паспортной системы на время карантина.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Азизбек Икрамов.

"Водители, не сумевшие провести государственную регистрацию и технический осмотр автотранспортных средств, своевременно оплатить штрафы, временно не будут оштрафованы", - говорится в сообщении.

Кроме того, временно приостанавливается деятельность, связанная с административной практикой, принятием экзаменов и регистрацией.

"Отделения миграции и оформления гражданства органов внутренних дел, а также Государственная служба безопасности дорожного движения с 24 марта до поступления специальных рекомендаций временно приостанавливает прием граждан республики, зарубежных граждан и лиц без гражданства, юридических лиц", – следует из сообщения.

В экстренных случаях прием граждан будет осуществляться с разрешения руководителя ОВД в отдельных кабинетах.

При этом будут соблюдаться санитарно-гигиенические нормы.

Также сообщается, что лица, планировавшие после 24 марта обратиться в отделения миграции и оформления гражданства по вопросам получения паспорта, вида на жительство, обмена, оформления прописки, продления сроков визы и вида на жительство, но не сумевшие обратиться из-за временной приостановкой приема, не будут считаться нарушившими правила паспортной системы и пребывания.

На какие еще уступки пошли узбекистанцам на время карантина?