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В Узбекистане временно не будут штрафовать за просроченный техосмотр авто

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13766018/V-Uzbekistane-vremenno-ne-budut-shtrafovat-za-prosrochennyy-tekhosmotr-avto.html

Кроме того, штраф не будет выписываться лицам, нарушившим правила паспортной системы на время карантина. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Узбекистане не будут штрафовать за просроченный техосмотр авто и нарушения правил паспортной системы на время карантина.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Азизбек Икрамов.

"Водители, не сумевшие провести государственную регистрацию и технический осмотр автотранспортных средств, своевременно оплатить штрафы, временно не будут оштрафованы", - говорится в сообщении.

Кроме того, временно приостанавливается деятельность, связанная с административной практикой, принятием экзаменов и регистрацией. 

"Отделения миграции и оформления гражданства органов внутренних дел, а также Государственная служба безопасности дорожного движения с 24 марта до поступления специальных рекомендаций временно приостанавливает прием граждан республики, зарубежных граждан и лиц без гражданства, юридических лиц", – следует из сообщения.

В экстренных случаях прием граждан будет осуществляться с разрешения руководителя ОВД в отдельных кабинетах.

При этом будут соблюдаться санитарно-гигиенические нормы. 

Также сообщается, что лица, планировавшие после 24 марта обратиться в отделения миграции и оформления гражданства по вопросам получения паспорта, вида на жительство, обмена, оформления прописки, продления сроков визы и вида на жительство, но не сумевшие обратиться из-за временной приостановкой приема, не будут считаться нарушившими правила паспортной системы и пребывания.

На какие еще уступки пошли узбекистанцам на время карантина?

  • Правительство запретило отключать пользователей интернет-услуг и услуг телефонной связи в течение двух месяцев за несвоевременную оплату.

  • В Узбекистане во время карантина не будут отключать электричество за неуплату. 

Теги:
Узбекистан, миграция, штраф, автомобиль



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