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В Минэнерго предупредили о мошенниках, представляющихся инспекторами РЭС

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13768038/V-Minenergo-predupredili-o-moshennikakh-predstavlyayuschikhsya-inspektorami-RES.html

В ведомстве обратили внимание, что ручное отключение счетчиков системы АСКУЭ не предусмотрено, так как любое их отключение производится только автоматически из диспетчерского центра.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Министерство энергетики предупреждает граждан о мошенниках, которые представляются инспекторами РЭС. 

Так, один из пользователей соцсетей рассказал, что недавно к нему пришел лжеинспектор с требованием отключить счетчик, который не дает показаний в Юнусабадскую РЭС.

"Министерство энергетики напоминает, что никаких отключений электроэнергии на период карантина не будет", - говорится в сообщении. 

Это касается и так называемых умных счетчиков системы АСКУЭ, которые функционируют в Юнусабадском районе.

"Более того, в целом не предусмотрено ручного отключения счетчиков системы АСКУЭ, так как любое их отключение производится только автоматически из диспетчерского центра", - обратили внимание в ведомстве.

Министерство просит граждан быть бдительными и в подобных случаях обязательно проверять документы, удостоверяющие личность и место работы пришедшего к вам человека.

Напомним, в АО "Региональные электрические сети" заверили, что во время карантина, введенного из-за коронавируса, имеющие задолженность жители республики не останутся без света. Это одна из мер поддержки населения.

Теги:
Министерство энергетики, инспектор, Юнусабадский район



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