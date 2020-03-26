От станка к столу, или Ужин на "Улице разбитых фонарей"

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. Гульнара Черникова приехала в Ленинград (ныне — Санкт-Петербург. — Прим. ред.) 38 лет назад из маленького городка в Узбекской ССР. Она была простой студенткой, которой нужно было пройти практику на заводе. Здесь, в Северной столице России, девушка встретила свою любовь. И осталась.
Сначала работала по специальности, а потом открыла сеть столовых, которые ежедневно посещают сотни людей. Сотрудники этих заведений кормят представителей разных профессий, а еще часто трудятся на выездных мероприятиях. Секрет успеха прост и сложен одновременно: упорный труд большой семьи, индивидуальный подход к каждому гостю, вкусная и качественная еда. Корреспондент Sputnik Узбекистан встретился с хозяйкой и узнал, как ей удалось построить столь успешный бизнес.
Приехала на практику — осталась навсегда
Гульнара родилась в городе Ахангаране Ташкентской области. Поступила в техникум. Каждый год ее учебное заведение отправляло десять лучших студентов на практику в Северную столицу России. В 1981 году Гульнара, будущий техник-технолог, впервые приехала на завод "Полимерстройматериалы", расположенный в спальном районе Ленинграда. Этот завод основали два брата-немца еще до революции, предприятие работает до сих пор: сейчас там производят керамическую плитку, ламинат и другие строительные материалы.
"После года работы я планировала вернуться на родину, но руководитель попросил остаться еще, на отработку. Я продлила практику, затем получила диплом. Все думала: вот еще потружусь в Ленинграде — и поеду домой. Но все затянулось. А потом я познакомилась с будущим мужем, полюбила, вышла замуж и осталась здесь", — вспоминает Гульнара.
Она отработала по специальности 22 года. Начинала простым рабочим и доросла до директора производства.
"Точка очень ответственная: мы делали пенопласт для домов и железнодорожных вагонов, поставщики довольно крупные. Перестроечный период дался, конечно, нелегко, как и многим. Но главное, что у нас, заводских, осталась работа. Многие жили в здании общежития, трудились. Да, из-за тяжелой экономической ситуации в стране сократился объем заказов, но простоя на заводе не было. Помню, руководство продало котельную, принадлежавшую заводу, чтобы выдать всем зарплату. В нашем коллективе все друг другу помогали, потому мы и выстояли. Вообще, когда в стране глобальные трудности, главное — избежать паники, продолжать спокойно делать свое дело", — говорит Черникова.
Так бы и продолжала наша героиня работать на заводе. Вполне возможно, что дослужилась бы до руководителя. Но 17 лет назад к ней в гости как-то приехал брат-повар, влюбленный в свою профессию, и предложил Гульнаре открыть столовую на территории завода, где она трудилась. Женщина понимала: работников там много, а кафе или магазинов в округе практически нет. Людям просто необходимо место, где они могли бы всегда сытно, вкусно и недорого поесть. Женщина вдохновилась идеей.
Был и на "Улице разбитых фонарей" ужин…
В 2004 году Черникова зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Директор завода предоставил помещение для столовой, которое из заброшенного быстро, усилиями большой семьи, превратилось в чистое и уютное. Были закуплены вся необходимая мебель и бытовая техника. Однако для того, чтобы бизнес-проект "выстрелил", нужны были новые знания и связи.
"На первых порах я советовалась со многими, поскольку многого не знала. Например, мне необходимо было часто отчитываться перед налоговой инспекцией, проходить проверки Роспотребнадзора на соблюдение санитарных норм. Если искренне интересуешься и стараешься все оформить по закону, представители госорганов это видят и вряд ли захотят сразу штрафовать. То же самое и с приемом людей на работу: нужно все оформлять как положено, чтобы не было штрафов и тем более депортаций. Лучше один раз сделать правильно: хоть и дорого, но качественно, строго по инструкциям", — рассуждает Гульнара.
Она всех оформляет на работу официально, платит налоги, предоставляет бесплатное жилье и питание. На втором этаже в здании завода есть комнаты со всеми удобствами. Иногородние работники столовой первое время обитают там, если нет денег на аренду.
Началось все с одной столовой, а сегодня на территории завода их уже четыре. Ажиотаж большой: приходят обедать и полицейские, и работники соседнего завода. Летом команда Гульнары трудится на катерах, иногда их приглашают в санатории и на базы отдыха. Был даже опыт приготовления еды для осужденных в колонии.
"Сюда ходят и местные жители, которые уже нас знают и привыкли. Многие берут еду домой, на праздники. Вот рассказывает мне постоянный клиент — мужчина, который работает на высокой должности. Они с женой устают очень на службе и дома не хотят тратить силы на кухню. Заказывают у нас готовые ужины с доставкой, а в сэкономленное время общаются с детьми, гуляют. Если финансы позволяют, почему бы и нет? Еда у нас домашняя. Мне вот знакомая жалуется: открыла кафе в непроходном месте, и посетителей нет. А я считаю, что таких точек не бывает. Если кормить вкусно и за умеренную цену, люди будут часто приходить и рекомендовать заведение друзьям", — уверена Черникова.
Меню в столовой разнообразное: и узбекская кухня, и европейская. В некоторые дни готовят манты, плов, лагман. Однообразная еда надоедает, поэтому гостям важно периодические предлагать новое. В жару здесь можно отведать холодные борщи, окрошку, свекольники, супы на квасе. Сейчас идет пост, и столовая поддерживает тех, кто его соблюдает: запекает овощи, делает манты с тыквой или картошкой.
"Мне бабушка говорила: если ты кормишь человека, который постится, это тебе тоже зачтется. А когда я бываю на родине, обязательно привожу наши национальные сладости и угощаю всех. Вообще натуральная еда, созревшая на солнце, гораздо лучше той, что несколько месяцев хранится в теплице. Вы пробовали узбекские лимоны, которые привозят в Россию? Они же ароматные, вкус совсем другой. Я только с ними чай пью. Сухофрукты беру только узбекские. Пусть они внешне невзрачные, но вкусные", — говорит хозяйка столовой. Все продукты для работы она закупает на базе. Только вот из Узбекистана поставок мало — он далеко от Петербурга.
Гульнара вспоминает, как когда-то готовила для актеров из сериала "Улицы разбитых фонарей". Съемки шли на территории старых заводских цехов. Атмосфера Петербурга 1990-х, Лыков, Нилов, Селин, Мельникова, Кучера, Дятлов и другие актеры, операторы, монтажеры, костюмеры, гримеры, охранники… Команда состояла примерно из 120 человек, и все они часто работали по ночам. Сотрудники столовой специально приходили в это время, чтобы у всех членов съемочной группы была свежая горячая еда.
Черникова сохранила самые теплые воспоминания об известных артистах.
"Я раньше думала, что они все важные, неприступные. На самом деле нет. Помню, когда исполнители главных ролей приходили ужинать, всегда со всеми здоровались, благодарили за вкусный стол, по-доброму так общались. Днем работники завода просили сфотографироваться на память, и актеры никогда не отказывали. Особенно запомнился Алексей Нилов. Я так приятно удивлялась: люди известные, за ними следила вся страна, а в личном общении мягкие и простые, всем успевали уделить внимание", — рассказывает хозяйка столовой.
Большая семья, где царит взаимоуважение, — сила!
Столовые Черниковой — это большой семейный бизнес. У Гульнары несколько сестер, и когда она открывала новую точку — каждой доверяла управлять только сестрам. Одна из них, Зухра, заведует столовой на деревообрабатывающем заводе, расположенном неподалеку. На каждом объекте трудятся родственники: дети и племянники, их жены и мужья, друзья и земляки. А старшая сестра Гульнары тоже здесь работала, но захотела вернуться в Ташкент и открыла там свой магазин.
"Нас родители так воспитали, что мы держимся друг за друга. Нет такого: я начальник, а вы мои подчиненные! Каждый трудится на общее благо, помогает ближнему. Особенно когда молодым надо жилье купить или машину, все родственники кооперируются, вкладываются по мере возможностей. Конечно, не все живут в Петербурге постоянно. Кто-то приехал, подзаработал здесь и уехал домой. Потом вернулся и уехал вообще в другую страну. Но главное — есть взаимное доверие", — рассказывает Гульнара.
Женщина признается, что, хоть и любит свою работу, но уже устает. Все-таки 57 лет, и каждый день приходится очень рано вставать, самой ехать на грузовой машине за товарами, много готовить и все контролировать. Часто Гульнара сама сидит на кассе, когда в обеденное время в столовой много посетителей.
"Еще когда я приехала в Петербург, было интересно его познавать. Ходила по музеям, много гуляла по историческим улицам, ездила в Петродворец и ЦПКиО. Для меня все это было новым миром, как будто в другую страну попала. Сейчас мы уже семьей гуляем по городу, ездили в Ленобласть и Карелию, на байдарках как-то плавали", — рассказывает она.
Наша героиня вырастила двоих детей: дочь Сабина изучает финансы в университете, сын Ренат получает образование повара-кондитера в морском военном училище. Оба они, скорее всего, продолжат семейный бизнес. Дочь уже заведует одной столовой вместе со своим женихом.
"Детям я купила по квартире, все им дала для жизни. А сама живу в частном доме в Колтушах (деревня во Всеволожском районе Ленинградской области. — Прим. ред.). Все-таки узбекские корни дают о себе знать: мне важно обитать на своем участке земли. Когда нет пробок, я легко доезжаю до работы на машине за 15 минут. Родину мы тоже обязательно навещаем каждое лето", — заключает Гульнара.