От станка к столу, или Ужин на "Улице разбитых фонарей"

Уроженка Ахангарана во времена СССР приехала в Ленинград на студенческую практику и осталась там навсегда. Она отработала на заводе более 20 лет, а потом решила, что хочет кормить людей.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. Гульнара Черникова приехала в Ленинград (ныне — Санкт-Петербург. — Прим. ред.) 38 лет назад из маленького городка в Узбекской ССР. Она была простой студенткой, которой нужно было пройти практику на заводе. Здесь, в Северной столице России, девушка встретила свою любовь. И осталась.

Сначала работала по специальности, а потом открыла сеть столовых, которые ежедневно посещают сотни людей. Сотрудники этих заведений кормят представителей разных профессий, а еще часто трудятся на выездных мероприятиях. Секрет успеха прост и сложен одновременно: упорный труд большой семьи, индивидуальный подход к каждому гостю, вкусная и качественная еда. Корреспондент Sputnik Узбекистан встретился с хозяйкой и узнал, как ей удалось построить столь успешный бизнес.

Приехала на практику — осталась навсегда

Гульнара родилась в городе Ахангаране Ташкентской области. Поступила в техникум. Каждый год ее учебное заведение отправляло десять лучших студентов на практику в Северную столицу России. В 1981 году Гульнара, будущий техник-технолог, впервые приехала на завод "Полимерстройматериалы", расположенный в спальном районе Ленинграда. Этот завод основали два брата-немца еще до революции, предприятие работает до сих пор: сейчас там производят керамическую плитку, ламинат и другие строительные материалы.

"После года работы я планировала вернуться на родину, но руководитель попросил остаться еще, на отработку. Я продлила практику, затем получила диплом. Все думала: вот еще потружусь в Ленинграде — и поеду домой. Но все затянулось. А потом я познакомилась с будущим мужем, полюбила, вышла замуж и осталась здесь", — вспоминает Гульнара.

Она отработала по специальности 22 года. Начинала простым рабочим и доросла до директора производства.

"Точка очень ответственная: мы делали пенопласт для домов и железнодорожных вагонов, поставщики довольно крупные. Перестроечный период дался, конечно, нелегко, как и многим. Но главное, что у нас, заводских, осталась работа. Многие жили в здании общежития, трудились. Да, из-за тяжелой экономической ситуации в стране сократился объем заказов, но простоя на заводе не было. Помню, руководство продало котельную, принадлежавшую заводу, чтобы выдать всем зарплату. В нашем коллективе все друг другу помогали, потому мы и выстояли. Вообще, когда в стране глобальные трудности, главное — избежать паники, продолжать спокойно делать свое дело", — говорит Черникова.

Так бы и продолжала наша героиня работать на заводе. Вполне возможно, что дослужилась бы до руководителя. Но 17 лет назад к ней в гости как-то приехал брат-повар, влюбленный в свою профессию, и предложил Гульнаре открыть столовую на территории завода, где она трудилась. Женщина понимала: работников там много, а кафе или магазинов в округе практически нет. Людям просто необходимо место, где они могли бы всегда сытно, вкусно и недорого поесть. Женщина вдохновилась идеей.

Был и на "Улице разбитых фонарей" ужин…

В 2004 году Черникова зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Директор завода предоставил помещение для столовой, которое из заброшенного быстро, усилиями большой семьи, превратилось в чистое и уютное. Были закуплены вся необходимая мебель и бытовая техника. Однако для того, чтобы бизнес-проект "выстрелил", нужны были новые знания и связи.

"На первых порах я советовалась со многими, поскольку многого не знала. Например, мне необходимо было часто отчитываться перед налоговой инспекцией, проходить проверки Роспотребнадзора на соблюдение санитарных норм. Если искренне интересуешься и стараешься все оформить по закону, представители госорганов это видят и вряд ли захотят сразу штрафовать. То же самое и с приемом людей на работу: нужно все оформлять как положено, чтобы не было штрафов и тем более депортаций. Лучше один раз сделать правильно: хоть и дорого, но качественно, строго по инструкциям", — рассуждает Гульнара.

Она всех оформляет на работу официально, платит налоги, предоставляет бесплатное жилье и питание. На втором этаже в здании завода есть комнаты со всеми удобствами. Иногородние работники столовой первое время обитают там, если нет денег на аренду.

Началось все с одной столовой, а сегодня на территории завода их уже четыре. Ажиотаж большой: приходят обедать и полицейские, и работники соседнего завода. Летом команда Гульнары трудится на катерах, иногда их приглашают в санатории и на базы отдыха. Был даже опыт приготовления еды для осужденных в колонии.

"Сюда ходят и местные жители, которые уже нас знают и привыкли. Многие берут еду домой, на праздники. Вот рассказывает мне постоянный клиент — мужчина, который работает на высокой должности. Они с женой устают очень на службе и дома не хотят тратить силы на кухню. Заказывают у нас готовые ужины с доставкой, а в сэкономленное время общаются с детьми, гуляют. Если финансы позволяют, почему бы и нет? Еда у нас домашняя. Мне вот знакомая жалуется: открыла кафе в непроходном месте, и посетителей нет. А я считаю, что таких точек не бывает. Если кормить вкусно и за умеренную цену, люди будут часто приходить и рекомендовать заведение друзьям", — уверена Черникова.

Из личного архива Гульнары Черниковой Столовая Гульнары Черниковой

Меню в столовой разнообразное: и узбекская кухня, и европейская. В некоторые дни готовят манты, плов, лагман. Однообразная еда надоедает, поэтому гостям важно периодические предлагать новое. В жару здесь можно отведать холодные борщи, окрошку, свекольники, супы на квасе. Сейчас идет пост, и столовая поддерживает тех, кто его соблюдает: запекает овощи, делает манты с тыквой или картошкой.

"Мне бабушка говорила: если ты кормишь человека, который постится, это тебе тоже зачтется. А когда я бываю на родине, обязательно привожу наши национальные сладости и угощаю всех. Вообще натуральная еда, созревшая на солнце, гораздо лучше той, что несколько месяцев хранится в теплице. Вы пробовали узбекские лимоны, которые привозят в Россию? Они же ароматные, вкус совсем другой. Я только с ними чай пью. Сухофрукты беру только узбекские. Пусть они внешне невзрачные, но вкусные", — говорит хозяйка столовой. Все продукты для работы она закупает на базе. Только вот из Узбекистана поставок мало — он далеко от Петербурга.

Из личного архива Гульнары Черниковой Столовая Гульнары Черниковой

Гульнара вспоминает, как когда-то готовила для актеров из сериала "Улицы разбитых фонарей". Съемки шли на территории старых заводских цехов. Атмосфера Петербурга 1990-х, Лыков, Нилов, Селин, Мельникова, Кучера, Дятлов и другие актеры, операторы, монтажеры, костюмеры, гримеры, охранники… Команда состояла примерно из 120 человек, и все они часто работали по ночам. Сотрудники столовой специально приходили в это время, чтобы у всех членов съемочной группы была свежая горячая еда.

Черникова сохранила самые теплые воспоминания об известных артистах.

© Sputnik / Дмитрий Коробейников Исполнители главных ролей в фильме "Улицы разбитых фонарей" Алексей Нилов, Александр Половцев и Сергей Селин (слева направо) на церемонии вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ-99.

"Я раньше думала, что они все важные, неприступные. На самом деле нет. Помню, когда исполнители главных ролей приходили ужинать, всегда со всеми здоровались, благодарили за вкусный стол, по-доброму так общались. Днем работники завода просили сфотографироваться на память, и актеры никогда не отказывали. Особенно запомнился Алексей Нилов. Я так приятно удивлялась: люди известные, за ними следила вся страна, а в личном общении мягкие и простые, всем успевали уделить внимание", — рассказывает хозяйка столовой.

Большая семья, где царит взаимоуважение, — сила!

Столовые Черниковой — это большой семейный бизнес. У Гульнары несколько сестер, и когда она открывала новую точку — каждой доверяла управлять только сестрам. Одна из них, Зухра, заведует столовой на деревообрабатывающем заводе, расположенном неподалеку. На каждом объекте трудятся родственники: дети и племянники, их жены и мужья, друзья и земляки. А старшая сестра Гульнары тоже здесь работала, но захотела вернуться в Ташкент и открыла там свой магазин.

"Нас родители так воспитали, что мы держимся друг за друга. Нет такого: я начальник, а вы мои подчиненные! Каждый трудится на общее благо, помогает ближнему. Особенно когда молодым надо жилье купить или машину, все родственники кооперируются, вкладываются по мере возможностей. Конечно, не все живут в Петербурге постоянно. Кто-то приехал, подзаработал здесь и уехал домой. Потом вернулся и уехал вообще в другую страну. Но главное — есть взаимное доверие", — рассказывает Гульнара.

Женщина признается, что, хоть и любит свою работу, но уже устает. Все-таки 57 лет, и каждый день приходится очень рано вставать, самой ехать на грузовой машине за товарами, много готовить и все контролировать. Часто Гульнара сама сидит на кассе, когда в обеденное время в столовой много посетителей.

"Еще когда я приехала в Петербург, было интересно его познавать. Ходила по музеям, много гуляла по историческим улицам, ездила в Петродворец и ЦПКиО. Для меня все это было новым миром, как будто в другую страну попала. Сейчас мы уже семьей гуляем по городу, ездили в Ленобласть и Карелию, на байдарках как-то плавали", — рассказывает она.

Из личного архива Гульнары Черниковой Гульнара Черникова

Наша героиня вырастила двоих детей: дочь Сабина изучает финансы в университете, сын Ренат получает образование повара-кондитера в морском военном училище. Оба они, скорее всего, продолжат семейный бизнес. Дочь уже заведует одной столовой вместе со своим женихом.

"Детям я купила по квартире, все им дала для жизни. А сама живу в частном доме в Колтушах (деревня во Всеволожском районе Ленинградской области. — Прим. ред.). Все-таки узбекские корни дают о себе знать: мне важно обитать на своем участке земли. Когда нет пробок, я легко доезжаю до работы на машине за 15 минут. Родину мы тоже обязательно навещаем каждое лето", — заключает Гульнара.