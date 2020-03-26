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Ташкентский зоопарк

В зоопарке Ташкента проводят дезинфекцию каждый день - видео

UZ24
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (148)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13768330/Zoopark-Tashkenta-provodit-dezinfektsiyu-kazhdyy-den---video.html

С 19 марта столичный зоопарк закрыл двери, однако каждый день там ведутся работы по дезинфекции, несмотря на отсутствие посетителей.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Обитатели ташкентского зоопарка находятся в прекрасной форме и под постоянным наблюдением зоологов, сообщает пресс-служба.

С 19 марта столичный зоопарк закрыл двери, однако каждый день там ведутся работы по дезинфекции, несмотря на отсутствие посетителей.

"Зоологи и киперы остаются на своих постах", - говорится в информации.

Напомним: в Ташкенте - карантин. Закрыты школы, предприятия, остановил работу общественный транспорт. Жителей призывают оставаться дома.

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Количество заразившихся опасным коронавирусом в Узбекистане составляет 60 человек.

На профилактическом карантине как в специальных учреждениях, так и на дому, находится свыше 12 тысяч узбекистанцев.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (148)
Теги:
видеоролик, Видео, Карантин, коронавирус, животные, Животные, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Ташкентский зоопарк, Зоопарк



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