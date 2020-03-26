Умер узбекский поэт Охунжон Хакимов

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Узбекский народный поэт Охунжон Хакимов скончался, сообщают местные СМИ.
Согласно данным, он умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни.
Охунжон Хакимов закончил Ферганский государственный педагогический институт, а творческую деятельность начал в республиканских и областных газетах.
Его знаменитые сборники стихов - "Долина вдохновения", "Глаза твои черные".
Также Хакимов - автор юмористических произведений.
Литературный деятель был награжден орденом "Мехнат шухрати", в 2006 году удостоился звания народного поэта Узбекистана.