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Умер узбекский поэт Охунжон Хакимов

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13770330/Umer-uzbekskiy-poet-Okhunzhon-Khakimov.html

Согласно данным, он скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Узбекский народный поэт Охунжон Хакимов скончался, сообщают местные СМИ.

Согласно данным, он умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Охунжон Хакимов закончил Ферганский государственный педагогический институт, а творческую деятельность начал в республиканских и областных газетах. 

Охунжон Хакимов
Аrboblar.uz
Охунжон Хакимов

Его знаменитые сборники стихов - "Долина вдохновения", "Глаза твои черные".

Также Хакимов - автор юмористических произведений.

Литературный деятель был награжден орденом "Мехнат шухрати", в 2006 году удостоился звания народного поэта Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, поэт, Умер, смерть



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