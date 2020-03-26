Умер узбекский поэт Охунжон Хакимов

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Узбекистанцы стали меньше жаловаться на завышенные цены ГНК на время карантина взял под жесткий контроль цены на продовольствие и товары первой необходимости. Граждане могут звонить на телефон доверия по номеру (71) 244 98 98 или в call-центр, короткий номер — 11-98. 39

Самарканд закрыл границы города С 06 часов 00 минут 27 марта 2020 года будет закрыт въезд в Самарканд со всех точек для любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей). 149