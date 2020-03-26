Главой инспекции Государственной налоговой службы впервые стала женщина

Наргис Исламова работает в системе налоговых органов с 1993 года, неоднократно занимала ответственные должности.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. На должность начальника Государственной налоговой инспекции Яккасарайского района Ташкента назначена Наргис Исламова.

Она стала первой в истории республики женщиной-руководителем инспекции данного ведомства.

Наргис Исламова родилась в 1970 году в Ташкенте. Окончила Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (бывший Ташкентский институт ирригации и мелиорации) по направлению инженер-экономист.

Работает в системе налоговых органов с 1993 года. За свою карьеру не раз занимала ответственные должности.

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До своего назначения являлась главой отдела налоговых проверок и тематических экспресс-изучений столичного Государственного налогового управления.

Наргис Исламова имеет специальное звание советника налоговой службы III ранга.