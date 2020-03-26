Узбекистан вошел в Совет по делам молодежи СНГ

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению государств – участников СНГ о сотрудничестве в сфере работы с молодежью. Соотвествующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщает Norma.uz.
Данное соглашение было принято в ноябре 2005 года, а в мае 2011-го в документ внесли поправки.
Участники соглашения могут, в частности, разрабатывать и реализовывать межгосударственные программы и отдельные проекты, проводить совместные научные исследования.
Совет по делам молодежи государств – участников СНГ действует для координации взаимодействия.
Напомним, в ходе послания парламенту глава республики Шавкат Мирзиёев распорядился подготовить и реализовать программу "Молодежь Узбекистана-2025" — для всесторонней поддержи молодых жителей страны не только в сфере образования, культуры и спорта, но и в предпринимательской и общественной деятельности.