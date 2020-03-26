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Флаги стран участниц СНГ

Узбекистан вошел в Совет по делам молодежи СНГ

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13775160/Uzbekistan-voshel-v-Sovet-po-delam-molodezhi-SNG.html

Глава республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о присоединении страны к соглашению государств – участников СНГ о сотрудничестве в сфере работы с молодежью.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению государств – участников СНГ о сотрудничестве в сфере работы с молодежью. Соотвествующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщает Norma.uz.

Данное соглашение было принято в ноябре 2005 года, а в мае 2011-го в документ внесли поправки.

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Соглашение призвано укреплять и развивать сотрудничество в работе с молодежью. Также оно предусматривает поддержку инициатив госорганов и молодежных организаций по интенсификации связей в пространстве СНГ.

Участники соглашения могут, в частности, разрабатывать и реализовывать межгосударственные программы и отдельные проекты, проводить совместные научные исследования.

Совет по делам молодежи государств – участников СНГ действует для координации взаимодействия.

Напомним, в ходе послания парламенту глава республики Шавкат Мирзиёев распорядился подготовить и реализовать программу "Молодежь Узбекистана-2025" — для всесторонней поддержи молодых жителей страны не только в сфере образования, культуры и спорта, но и в предпринимательской и общественной деятельности.

Теги:
молодежь, Указ, Узбекистан, СНГ



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