Узбекистан вошел в Совет по делам молодежи СНГ

Глава республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о присоединении страны к соглашению государств – участников СНГ о сотрудничестве в сфере работы с молодежью.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению государств – участников СНГ о сотрудничестве в сфере работы с молодежью. Соотвествующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщает Norma.uz.

Данное соглашение было принято в ноябре 2005 года, а в мае 2011-го в документ внесли поправки.

Соглашение призвано укреплять и развивать сотрудничество в работе с молодежью. Также оно предусматривает поддержку инициатив госорганов и молодежных организаций по интенсификации связей в пространстве СНГ.

Участники соглашения могут, в частности, разрабатывать и реализовывать межгосударственные программы и отдельные проекты, проводить совместные научные исследования.

Совет по делам молодежи государств – участников СНГ действует для координации взаимодействия.

Напомним, в ходе послания парламенту глава республики Шавкат Мирзиёев распорядился подготовить и реализовать программу "Молодежь Узбекистана-2025" — для всесторонней поддержи молодых жителей страны не только в сфере образования, культуры и спорта, но и в предпринимательской и общественной деятельности.