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Сотовые операторы Узбекистана не будут оказывать услуги в долг

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (169)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200327/13779463/Sotovye-operatory-Uzbekistana-ne-budut-okazyvat-uslugi-v-dolg.html

В компаниях заявили, что абсолютно все платежи по оказываемым услугам необходимо осуществлять своевременно.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. В Узбекистане операторы сотовой связи Beeline, Mobiuz и Ucell на своих официальных страницах заявили о том, что не будут предоставлять абонентам услуги сотовой связи при нулевом балансе.

"Убедительно просим иметь в виду, что услуги мобильной связи не попадают под действие данного документа (постановление правительства - Прим. ред.). Все платежи по оказываемым услугам необходимо осуществлять своевременно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что гражданам Узбекистана в течение двух месяцев не будут отключать доступ в Интернет даже в случае наличия у них задолженности за услуги телефонной связи и интернет-трафик. 

Узбекистанцам не будут отключать Интернет и телефонную связь за неуплату >>

Об этом говорится в постановлении правительства "О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции".

В Узбекистане гражданам рекомендуется оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Кроме того, введены жесткие требования к обязательному ношению защитных масок. За несоблюдение карантинных мер предусмотрена административная или даже уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий от таких деяний.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (169)
Теги:
долги, коронавирус, Карантин, Узбекистан, Узбекистан, сотовая связь



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