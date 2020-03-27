Выявлен 441 человек, у которых не было медицинской маски, а 35 человек нарушили режим домашнего карантина и самовольно вышли из дома.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. За прошедшие сутки в Узбекистане задержано свыше 400 нарушителей правил карантина, сообщает ГУВД.

Инспекторами профилактики при проведении проверок в махаллях, магазинах, а также в ходе круглосуточного трехсменного патрулирования сотрудниками ППС совместно с военнослужащими Национальной гвардии выявлено на улицах города и в других общественных местах.

ГУВД Сколько узбекистанцев нарушили карантин за сутки - ответ ГУВД

"Выявлен 441 человек, у которых не было медицинской маски, а 35 человек нарушили режим домашнего карантина и самовольно вышли из дома", - говорится в информации.

ГУВД Сколько узбекистанцев нарушили карантин за сутки - ответ ГУВД

В отношении данных лиц составлены протоколы о правонарушениях, предусмотренных статьями 53 "Нарушение санитарного законодательства" и 54 "Нарушение правил борьбы с эпидемиями" Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, и применены меры административного воздействия в соответствии с санкциями данных статей.

"Уважаемые ташкентцы и гости столицы! Призываем вас неукоснительно соблюдать правила карантинного режима. Эффективность борьбы с коронавирусной инфекцией во многом зависит от нашей с вами сознательности. Берегите себя и окружающих!" - информируют в ГУВД.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 83 человек.

Среди заразившихся оказались 11 медработников и сотрудников вирусологического центра. Также Минздрав республики заявил о том, что четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Для предотвращения распространения этого заболевания несколько городов страны перешли на режим карантина: в частности, Ташкент, Андижан, Самарканд, Наманган, Бухара и Гулистан. Пассажирское транспортное сообщение между регионами также приостановлено на период карантина.

Количество заразившихся коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 83 человек >>

Гражданам рекомендуется оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Кроме того, введены жесткие требования к обязательному ношению защитных масок. За несоблюдение карантинных мер предусмотрена административная или даже уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий от таких деяний.