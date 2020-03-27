Все на карантин: Карши и Сурхандарьинская область закрылись

Начиная с 6 часов 00 минут 28 марта движение общественного транспорта и онлайн-служб перевозчиков в городе Карши будет приостановлено.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Карши и Сурхандарьинская область закрылись на карантин.

С 00 часов 01 минуты 27 марта закрыт въезд и выезд из Карши для всех видов транспорта, в том числе автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей, пишет хокимият.

"Начиная с 6 часов 00 минут 28 марта движение общественного транспорта и онлайн-служб перевозчиков в городе Карши будет приостановлено", - говорится в информации.

Также с 24 марта временно приостановлен въезд легковых и пассажирских автомобилей из других регионов в Сурхандарьинскую область, сообщил старший инспектор пресс-группы МВД Сурхандарьинской области Аброр Чориев.

Ограничение на въезд не распространяется на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в Карши или Сурхандарьинской области, руководители и сотрудники местных государственных и правоохранительных органов, ведомств, учреждений и организаций, медицинские работники, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора, а также ответственные лица, прикрепленные к районам на основании специального задания областной чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемией.

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Для контроля доступа в каждый район (город) и принятия мер по дезинфекции транспортных средств будут созданы временные посты.

Напомним, на днях закрылись на карантин Ташкент, Андижан, Наманган, Самарканд и Гулистан.

Гражданам рекомендуется оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Кроме того, введены жесткие требования к обязательному ношению защитных масок. За несоблюдение карантинных мер предусмотрена административная или даже уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий от таких деяний.