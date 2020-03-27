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Автомобиль правоохранительных органов Узбекистана

В Узбекистане приостановлено транспортное сообщение между областями

ГУВД г. Ташкента
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (169)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200327/13783363/V-Uzbekistane-priostanovleno-transportnoe-soobschenie-mezhdu-oblastyami.html

Запрет не распространяется на передвижение транспортных средств, предназначенных для грузовых перевозок.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Узбекистане с 27 марта из-за распространения нового коронавируса COVID-19 приостановлено межобластное транспортное сообщение, информирует пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

"В целях предотвращения распространения коронавируса, а также обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения с 10.00 (8.00 мск) 27 марта остановлено межобластное движение для всех видов транспортных средств (легковые автомашины, автобусы, авиа- и железнодорожный транспорт)", — говорится в публикации на Telegram-канале МВД.

В ведомстве отметили, что запрет не распространяется на передвижение транспортных средств, предназначенных для грузовых перевозок.

Граждан попросили не выходить на улицу без особой надобности, а также не покидать зоны проживания.

"Вышеуказанные меры предназначены для предотвращения распространения опасного вируса и охраны здоровья каждого гражданина нашей страны", — добавили в пресс-службе.

Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV
© REUTERS / Denis Balibouse
В Узбекистане умерла женщина, у которой нашли коронавирус
Первый в республике случай заражения новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число зараженных увеличилось до 83. Еще более 90 тысяч человек, по данным Минздрава, находятся на профилактическом карантине.

Власти страны с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за COVID-19. Для соотечественников и иностранцев организуются авиационные чартеры и железнодорожные поезда на родину.

В Узбекистане отменены все массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, точки общепита, в Ташкенте не работает общественный транспорт, а с 23 марта на границе республики закрыты пункты пропуска для въезда. С 24 марта карантин был введен в столице, позднее еще в шести городах — Андижане, Бухаре, Гулистане, Намангане, Самарканде, Карши, а также в Сурхандарьинской области.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек. Скончались свыше 21 тысячи пациентов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (169)
Теги:
МВД Узбекистана, транспорт, коронавирус, Узбекистан



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