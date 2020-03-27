Из Казахстана вывезли 1,1 тыс. узбекистанцев из-за COVID-19

"Узбекские железные дороги" организовали специальный поезд, 1,157 тысячи граждан республики были вывезены из Казахстана на родину.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. АО "Узбекские железные дороги" специальным поездом вывезли в Самарканд из Казахстана 1,157 тысячи сограждан после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщили РИА Новости в оперативном штабе Кабмина страны.

"Узбекские железные дороги" организовали специальный поезд, 1,157 тысячи граждан республики были вывезены из Казахстана на родину", - сказал представитель штаба.

Он также уточнил, что все прибывшие будут размещены в специальном карантинном центре в Самарканде на 14 дней.

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В Узбекистане с 27 марта из-за распространения нового коронавируса COVID-19 приостановлено межобластное транспортное сообщение.

Гражданам рекомендуется оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Кроме того, введены жесткие требования к обязательному ношению защитных масок. За несоблюдение карантинных мер предусмотрена административная или даже уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий от таких деяний.