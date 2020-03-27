Узбекистанцам разрешили выходить из дома только для покупки продуктов и лекарств

Кроме того, в общественных местах вводится строгое соблюдение социальной дистанции между людьми в два метра.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Власти Узбекистана разрешили жителям страны выходить на улицу только для покупки продуктов и лекарств, сообщили в оперативном штабе при Кабмине республики.

"В целях охраны здоровья жителей республики предписывается не выходить на улицу без крайней необходимости, жители могут покинуть дома только для того, чтобы купить продукты или лекарства", — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба.

Решение утверждено специальной республиканской комиссией по борьбе с распространением коронавируса в стране. Это ограничение не распространяется на сотрудников государственных и общественных организаций, выполняющих свои обязанности.

Кроме того, в общественных местах вводится строгое соблюдение социальной дистанции между людьми в два метра и ограничивается одновременное присутствие более трех человек, за исключением членов одной семьи.

Также в штабе напомнили о штрафе в размере около 115 долларов за появление на улицах и общественных местах без медицинских масок.

Первый в республике случай заражения новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число зараженных увеличилось до 83.

Власти страны с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за COVID-19. Для соотечественников и иностранцев организуются авиационные чартеры и железнодорожные поезда на родину.

Отменены все массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, точки общепита, в Ташкенте не работает общественный транспорт, а с 23 марта на границе республики закрыты пункты пропуска для въезда. С 24 марта карантин был введен в столице, позднее еще в шести городах — Андижане, Бухаре, Гулистане, Намангане, Самарканде, Карши, а также в Сурхандарьинской области.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек. Скончались свыше 21 тысячи пациентов.