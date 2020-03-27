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Южный вокзал Ташкента после реконструкции

Деньги за железнодорожные билеты вернут наличными с доставкой на дом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (178)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200327/13790537/Dengi-za-zheleznodorozhnye-bilety-vernut-nalichnymi-s-dostavkoy-na-dom.html

Учитывая режим карантина в Узбекистане, железнодорожный перевозчик готов обеспечить доставку необходимой суммы, либо перевести средства на пластиковые карты пассажиров.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" проинформировало пассажиров о порядке и условиях возврата железнодорожных билетов (межгосударственного и внутриреспубликанского назначений) на поезда, курсирование которых было приостановлено в связи с пандемией.

Деньги за неиспользованные железнодорожные билеты вернут пассажирам в установленном порядке, в полном объеме и без удержания процентов. Электронные билеты в том числе!

Учитывая режим карантина в Узбекистане, железнодорожный перевозчик готов обеспечить доставку необходимой суммы, либо перевести средства на пластиковые карты пассажиров.

© Sputnik / Алексей Куденко
РЖД сообщили об отмене поездов в сообщении России с Узбекистаном

При этом АО "Узбекистон темир йуллари" настоятельно рекомендует пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями не выходить из дома для осуществления возврата денежных средств за неиспользованные железнодорожные билеты.

Подробную информацию можно получить по следующим каналам связи:

+998712999450 – по вопросам купленных билетов на бланках строгой отчетности (бумажные)
+998999819383 – по вопросам приобретённых электронных билетов

+998712999450 - в случаях возникновения ситуаций, связанных с неправомерными действиями можно позвонить по телефону доверия АО "O’ztemiryo’lyo’lovchi"

uzjeldorpass@mail.ru - написать на электронную почту: 

Также можно написать обращение/жалобу в мессенжере Telegram: @pastrans

Юнусабадская линия метрополитена временно закрыта >>

Напомним, с 22 марта специальная республиканская комиссия по подготовке программы мер предотвращения попадания и распространения коронавируса в Узбекистане приняла решение временно остановить движение общественного транспорта, в частности, метро, автобусов и маршрутных такси.

При этом для перевозки на работу и обратно сотрудников медицинского персонала больниц и клиник города Транспортным управлением города Ташкента будут предоставлены специальные продезинфицированные автобусы.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (178)
Теги:
Узбекистан, билет, Карантин, Узбекистон темир йуллари, коронавирус



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