Деньги за железнодорожные билеты вернут наличными с доставкой на дом

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" проинформировало пассажиров о порядке и условиях возврата железнодорожных билетов (межгосударственного и внутриреспубликанского назначений) на поезда, курсирование которых было приостановлено в связи с пандемией.
Деньги за неиспользованные железнодорожные билеты вернут пассажирам в установленном порядке, в полном объеме и без удержания процентов. Электронные билеты в том числе!
Учитывая режим карантина в Узбекистане, железнодорожный перевозчик готов обеспечить доставку необходимой суммы, либо перевести средства на пластиковые карты пассажиров.
При этом АО "Узбекистон темир йуллари" настоятельно рекомендует пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями не выходить из дома для осуществления возврата денежных средств за неиспользованные железнодорожные билеты.
Подробную информацию можно получить по следующим каналам связи:
+998712999450 – по вопросам купленных билетов на бланках строгой отчетности (бумажные)
+998999819383 – по вопросам приобретённых электронных билетов
+998712999450 - в случаях возникновения ситуаций, связанных с неправомерными действиями можно позвонить по телефону доверия АО "O’ztemiryo’lyo’lovchi"
uzjeldorpass@mail.ru - написать на электронную почту:
Также можно написать обращение/жалобу в мессенжере Telegram: @pastrans
Юнусабадская линия метрополитена временно закрыта >>
Напомним, с 22 марта специальная республиканская комиссия по подготовке программы мер предотвращения попадания и распространения коронавируса в Узбекистане приняла решение временно остановить движение общественного транспорта, в частности, метро, автобусов и маршрутных такси.
При этом для перевозки на работу и обратно сотрудников медицинского персонала больниц и клиник города Транспортным управлением города Ташкента будут предоставлены специальные продезинфицированные автобусы.