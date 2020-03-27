Узбекистанцы запустили флэшмоб в поддержку специалистов, борющихся с вирусом

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Глава Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов запустил в социальной сети флешмоб в поддержку всех тех, кто борется с распространением в Узбекистане коронавируса.

Инициативу уже поддержала Саида Мирзиёева, ряд министерств и ведомств, популярные блогеры страны с многотысячной аудиторией.

По задумке авторов идеи, сегодня в 22:00 по местному времени жители должны будут выглянуть в окно и поаплодировать врачам, президенту, сотрудникам Национальной гвардии и всем, кто помогает бороться с коронавирусом.

Напомним, к настоящему моменту в Узбекистане зарегистрировано 88 случаев заражения опасным вирусом. При этом, большинство пациентов не бывали за границей, а заболели потому что контактировали с прибывшими из-за рубежа.

Кроме того, сейчас на карантине под медицинским наблюдением находятся в общей сложности 65 511 человек. Из них 15 355 человек — в больницах, 50 176 — дома.

А вчера в ходе видеоселекторного совещания глава государства подчеркнул, что к борьбе с пандемией подключены около 100 тысяч медиков. Им, в свою очередь, активно содействуют хокимияты, ОВД, Минобороны, Национальная гвардия и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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При этом, Мирзиёев распорядился ежемесячно выплачивать надбавки к зарплате медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусом и работающими на объектах, в которых помещены эти пациенты.