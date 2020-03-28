12:17 28 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

Сегодня из Ташкента вылетит чартер в Санкт-Петербург

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (183)
36720
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200328/13791722/Charter-iz-Tashkenta-v-Sankt-Peterburg-vyletit-28-marta.html

Данный рейс эвакуирует в Россию остающихся в Узбекистане граждан РФ, а затем привезет назад граждан РУз.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В субботу из Ташкента в Санкт-Петербург вылетит самолет "Узбекистон хаво йуллари", сообщили в Консульском отделе посольства Узбекистана в России.

"На 28 марта запланирован рейс авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" по маршруту Ташкент-Санкт-Петербург. Время вылета — 18.20", — говорится в публикации на Telegram-канале дипмиссии.

Чтобы перебронировать (по правилам авиакомпании) или купить билет, нужно обратиться в центральную кассу "Узбекистон хаво йуллари" 28 марта с 12.00 или непосредственно в кассу в аэропорту.

В настоящее время свободных мест в самолете достаточно, отмечается в публикации.

Cамолет Boeing 767 авиакомпании Uzbekistan в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.
© Sputnik / Максим Блинов
МИД опубликовал предварительный график чартеров в Узбекистан
"Если вам нужно улететь в Россию, пользуйтесь предлагаемыми рейсами. Не откладывайте вылет", — призвали дипломаты.

Напомним, Узбекистан и России, как и ряд многих других стран, ограничили транспортное сообщение с другими государствами из-за ситуации с распространением коронавируса. При этом сохраняется возможность выполнения чартерных рейсов для вывоза пассажиров на родину. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

В Узбекистане выявлено 88 случаев заражения COVID-19. В России — 1 036 случаев, при этом 703 — в Москве. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (183)
Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Санкт-Петербург, Самолет, рейс, Россия, Узбекистан, Ташкент, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как выглядит главная больница по лечению коронавируса в России — фото
Мировые державы призывают отменить санкции из-за пандемии коронавируса
"Сегодня у нас общий враг": мировые державы призвали к "глобальной солидарности"
Поддержка экономики в период карантина из-за COVID-19
Что будет с кредитами, налогами и работой во время карантина в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться