Сегодня из Ташкента вылетит чартер в Санкт-Петербург

Данный рейс эвакуирует в Россию остающихся в Узбекистане граждан РФ, а затем привезет назад граждан РУз.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В субботу из Ташкента в Санкт-Петербург вылетит самолет "Узбекистон хаво йуллари", сообщили в Консульском отделе посольства Узбекистана в России.

"На 28 марта запланирован рейс авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" по маршруту Ташкент-Санкт-Петербург. Время вылета — 18.20", — говорится в публикации на Telegram-канале дипмиссии.

Чтобы перебронировать (по правилам авиакомпании) или купить билет, нужно обратиться в центральную кассу "Узбекистон хаво йуллари" 28 марта с 12.00 или непосредственно в кассу в аэропорту.

В настоящее время свободных мест в самолете достаточно, отмечается в публикации.

"Если вам нужно улететь в Россию, пользуйтесь предлагаемыми рейсами. Не откладывайте вылет", — призвали дипломаты.

Напомним, Узбекистан и России, как и ряд многих других стран, ограничили транспортное сообщение с другими государствами из-за ситуации с распространением коронавируса. При этом сохраняется возможность выполнения чартерных рейсов для вывоза пассажиров на родину.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

В Узбекистане выявлено 88 случаев заражения COVID-19. В России — 1 036 случаев, при этом 703 — в Москве.