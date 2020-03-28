Радио Sputnik остается лидером рейтинга самых цитируемых радиостанций России

У радио есть сайт, где можно слушать прямой эфир и все вышедшие ранее программы. Также там публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в РФ и мире.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Радио Sputnik, по данным компании "Медиалогия", сохранило за собой первое место в рейтинге самых цитируемых радиостанций России в феврале 2020 года.

Индекс цитируемости радио Sputnik составил 405,62. В феврале Sputnik в два раза увеличил отрыв от ближайшего конкурента, которым теперь стала радиостанция "Говорит Москва" (323,29).

В топ-3 рейтинга также попала станция "Эхо Москвы" (153,78).

Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. Там можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты).

На портале публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ. Рейтинг цитируемости среди федеральных российских радиостанций Sputnik возглавляет с января 2020 года.