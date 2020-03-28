Сколько жителей Ташкента нарушили карантин 27 марта — данные ГУВД

Национальное законодательство Узбекистана предусматривает меры ответственности и наказания для тех, кто нарушает правила карантина.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В пятницу сотрудники Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента выявили 1 046 фактов несоблюдения карантинного режима, сообщили в оперштабе при Кабмине Узбекистана.

А именно: 1 007 человек находились в общественных местах без медицинских масок, ношение которых сейчас обязательно, еще 39 человек, которые должны находиться на самоизоляции, самовольно вышли из дома.

Национальное законодательство Узбекистана предусматривает меры ответственности и наказания для тех, кто нарушает правила карантина.

Статьи 53 и 54 КоАО РУз устанавливают административную ответственность за нарушение правил гражданами или должностными лицами.

Согласно статье 53 кодекса, за нарушение санитарного законодательства, санитарных и гигиенических норм граждане могут быть оштрафованы на сумму в размере от одного до трех, а должностные лица — от пяти до десяти размеров базовых расчетных величин (сейчас БРВ составляет 223 тысячи сумов, или 23,4 доллара).

Кроме того, согласно статье 54 КоАО, за нарушение обязательных правил, установленных для предотвращения возникновения или распространения карантинных и других инфекционных заболеваний, опасных для человека, граждане могут быть оштрафованы на сумму в размере от трех до пяти, а должностные лица — от десяти до пятнадцати БРВ.

С 25 марта в Узбекистане запрещено выходить на улицу без масок. Штраф за несоблюдение этого правила увеличен с одной до пяти БРВ.

По последним данным, в стране зафиксированы 104 случая заражения COVID-19. Два человека, у которых был диагностирован коронавирус, скончались.