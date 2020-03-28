Великобритания из-за COVID-19 продлит узбекистанцам визы

Министерство внутренних дел Великобритании в связи с пандемией коронавируса опубликовало новые правила продления виз иностранцам, находящимся на территории Соединенного Королевства.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Гражданам Узбекистана, которые не могут покинуть Великобританию из-за ограничений на поездки и у которых истекает разрешение на пребывание в стране, виза будет продлена до 31 мая 2020 года, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

Для этого им необходимо связаться с иммиграционной службой по электронной почте CIH@homeoffice.gov.uk и предоставить необходимые данные о себе (ФИО, гражданство, номер предыдущей визы), а также кратко разъяснить причину невозможности выезда из Великобритании (например, закрытие границы). Заявителю будет направлено подтверждение о получении запроса и предоставлена информация о продлении визы.

Также до 31 мая находящиеся в Великобритании иностранцы могут подать онлайн-заявление на получение разрешения на долгосрочное пребывание в стране. Процедура оформления документов не изменится, необходимо будет оплатить стандартную пошлину.

Ранее в МВД России сообщили о продлении срока временного пребывания, а также виз иностранцам в РФ из-за пандемии коронавируса.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусной инфекций уже заразились более 509 тысяч человек, умерли свыше 23 тысяч. В Узбекистане выявлены 104 случая инфицирования COVID-19. Два человека, у которых был диагностирован коронавирус, скончались.

В Великобритании коронавирусом заразились более 11,5 тысячи человек, свыше 500 пациентов умерли.