Должны быть обеззаражены улицы, общественные места, торговые центры, территории, прилегающие к госучреждениям и организациям, а также посты въезда и выезда из города.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Подразделения Национальной гвардии и МВД Узбекистана 28 марта приступили к дезинфекции спецтехникой улиц и общественных мест Ташкента из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

По данным Минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру субботы число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 104, два пациента скончались.

"С 28 марта подразделения Национальной гвардии, Министерства внутренних дел Республики Узбекистан <…> в целях предотвращения распространения коронавируса включились в осуществление дезинфекционной работы с привлечением специальной поливочной техники на улицах Ташкента", — говорится в публикации на Telegram-канале Нацгвардии.

Дезинфекция также будет проводиться в общественных местах, торговых центрах, на территориях, прилегающих к государственным учреждениям и организациям, а также на постах въезда и выезда из города.

Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана Нацгвардия и сотрудники МВД приступили к дезинфекции улиц Ташкента из-за коронавируса

Ранее начальник управления правового обеспечения и работы с обращениями Нацгвардии страны Ильхом Тургунов сообщал, что около трех тысяч военнослужащих ведомства взяли под контроль более пять тысяч жилых домов и квартир, где проживают люди на домашнем карантине, введенном из-за пандемии COVID-19.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заражены уже более 509 тысяч человек. Свыше 23 тысяч скончались.