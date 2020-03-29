Как добиться национальной сплоченности в условиях пандемии?

На заседании Международного пресс-клуба был поднят важный вопрос: как достигнуть национальной сплоченности в стране? Своими соображениями поделились народный артист республики Ёдгор Садиев и лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Несмотря на то, что власти Узбекистана с первых дней пандемии принимают системные меры по предотвращению распространения COVID-19, не все граждане соблюдают установленные правила.

Так, по данным МВД, около четырех тысяч граждан были привлечены к административной ответственности за нарушение требований по карантину, а десять человек вовсе понесли уголовное наказание.

Кроме того, установлено что обе жертвы коронавируса или скрыли наличие болезни или же слишком поздно обратились к медикам.

Среди других негативных проявлений: искусственное завышение цен, несоответствие требованиям санитарно-гигиеническим нормам на рынках, распространение слухов, незнание и отсутствие стремления к знаниям.

Телепередача "Мулокот" провела онлайн опрос, в котором спросила граждан, соблюдают ли они установленные правила.

Результаты поражают: в то время, как 1244 человек указали, что следуют правилам, 169 ответили "нет".

Почему же эти 169 граждан считают, что причина "мне скучно" – достаточно уважительная, чтобы не соблюдать режим самоизоляции и тем самым подвергать себя и окружающих опасности?

Забытые ценности, или как измениться?

"Нашему народу нужно правильно понять и отнестись к установленным правилам, как к должному. Ведь и в соответствии с исламским правом – если правительство принимает закон, это становится обязанностью (вожиб) для мусульман. Нужно отказаться от старых догм, согласно которым мы посвящали свою жизнь в основном работе", - считает Ёдгор Садиев.

Во время карантина люди начали понимать, что помимо работы есть и другие "радости жизни": хобби (такие как чтение книг, музыка), саморазвитие и другие вещи.

Период изоляции также дает возможность семьям укрепить свои отношения: родителям провести больше времени со своими детьми, найти общий язык и сблизиться.

Как достичь сплоченности общества?

"Если изменится каждый человек, то изменится общество. Сохраняя себя, мы сохраним общество и от коронавируса. Мы должны научиться беречь себя, ценить семью. Посмотрите, что происходит на рынках: люди не могут соблюдать дистанции, не могут отказаться от рукопожатий. В детских домах большинство детей – брошенные, то есть имеют живых родителей", - отметил Алишер Кадыров.

Кризисные ситуации выявляют проблемы в обществе и указывать путь к объединению народа. Это сейчас особенно важно, ведь после преодоления пандемии стране предстоит еще решать экономические проблемы, связанные со снижением темпов роста ВВП, объемов экспорта и другими вопросами.

"Тех, кому не жалко средств на пышные свадьбы, посиделки, кто обогащается, воспользовавшись трудной ситуацией, все измеряет лишь с точки зрения доходов, уже не изменить. Мы считаем, что воспитанием человеческих ценностей, патриотов своей Родины, нужно начинать с детства, с дошкольного возраста", - считает Кадыров.

Герои нашего времени, кто они?

В первую очередь, конечно же это врачи, медицинские работники, борющиеся за жизни людей. Руководство страны не пожалело денег для их поддержки.

"Хотелось бы отметить и строителей, которые в короткие сроки построили больницы и помещения для больных и зараженных. Кроме того, продолжается широкомасштабное жилищное строительство в стране, оно не остановлено, поэтому наши строители – герои", - заявил Кадыров.

В нынешних условиях каждый гражданин, который остается дома с семьей, заботится о себе и своих детях, соблюдает простые требования защиты, выходя на улицу, – тоже герой. Только совместными усилиями и терпением можно преодолеть пандемию и ее последствия.

Напомним, по последним данным, коронавирус выявили у 133 граждан Узбекистана, при этом семеро пациентов уже выздоровели и были отправлены на реабилитацию.