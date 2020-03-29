В Ташкенте ощущались подземные толчки — МЧС

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ташкент снова ощутил подземные толчки. Землетрясение ощутили жители ряда других городов Узбекистана.
Республиканский Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС по этому поводу дал заключение.
"29.03.2020 в 09.41 по Ташкентскому времени (29.03.2020 в 04.41 по Гринвичу) произошло землетрясение в Кыргызстане. Координаты: 41,13 градуса северной широты, 72,94 градуса восточной долготы", - говорится в сообщении.
Магнитуда землетрясения составила М=4,5, глубина h=10 километров.
Землетрясение произошло на расстоянии 311,89 километра к востоку от Ташкента.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Наманган: 107 километров, 3 балла;
- Андижан: 63 километра, 3 балла;
- Фергана: 128 километров, 2 балла.
О повреждении зданий и строений не сообщается.