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Показатели сейсмографа во время землетрясения

В Ташкенте ощущались подземные толчки — МЧС

МЧС Узбекисана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200329/13796850/V-Tashkente-oschuschalis-podzemnye-tolchki--MChS.html

Их ощутили не только жители столицы, но и Намангана, Андижана и Ферганы. О повреждении зданий и строений не сообщается.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ташкент снова ощутил подземные толчки. Землетрясение ощутили жители ряда других городов Узбекистана. 

Республиканский Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС по этому поводу дал заключение.

"29.03.2020 в 09.41 по Ташкентскому времени (29.03.2020 в 04.41 по Гринвичу) произошло землетрясение в Кыргызстане. Координаты: 41,13 градуса северной широты, 72,94 градуса восточной долготы", - говорится в сообщении.

Магнитуда землетрясения составила М=4,5, глубина h=10 километров.

Землетрясение произошло на расстоянии 311,89 километра к востоку от Ташкента.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Наманган: 107 километров, 3 балла; 
  • Андижан: 63 километра, 3 балла;
  • Фергана: 128 километров, 2 балла.

О повреждении зданий и строений не сообщается.

Теги:
Кыргызстан, Узбекистан, землетрясение



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