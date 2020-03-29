Узбекистан не принимает: посольство призывает граждан не верить мошенникам

После сообщения о приостановке деятельности всех аэропортов Узбекистана в Москве активизировались мошенники, собирающие личные данные людей для якобы формируемых списков на чартерные рейсы. Дипломаты просят соотечественников не поддаваться обману.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В социальных сетях и среди находящихся в России граждан Узбекистана распространяются слухи о якобы готовящихся в ближайшие дни чартерных рейсах в республику. Посольство страны обращает внимание, что из-за закрытие аэропортов все перелеты на родину отменены, а появившиеся сообщения - мошенническая схема.

"Убедительно просим не верить подобных слухам и не распространять их. С 30 марта по 20 апреля 2020 года все аэропорты Узбекистан приостанавливают свою работу и полностью прекращается авиа­сообщение. Посольство рекомендует соотечественникам, имеющим возможность остаться в России, без острой необходимости не выезжать из мест временного или постоянного проживания, во избежание новых заражений и распространения коронавируса", — говорится в сообщении дипмиссии.

Представители посольства призывают узбекистанцев соблюдать правила карантина, не посещать места массового скопления людей, особенно аэропорты. Также людям рекомендовано отложить все поездки, минимизировать контакты и придерживаться требований личной гигиены.

Все данные для составления официальных списков собираются только через онлайн-анкету.

Ранее дипломаты неоднократно встречались с гражданами. остающимися в аэропортах Москвы, призывая их разместиться в специально отведенных для этого гостиницах и комнатах. К сожалению, далеко не все прислушались к этим советам, упорно продолжая ждать вылета в Узбекистан. Этим и пользуются мошенники, предлагая билеты на несуществующие рейсы.

Вся официальная информация по ситуации в стране доступна только на сайте Посольства Узбекистана в РФ uzembassy.­ru и в социальных сетях дипломатического ведомства — Facebook @UzEmbassy­.ru, Instagram - @UzEmbassy­Russia.