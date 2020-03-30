Тысячи добровольцев готовы помогать заразившимся согражданам

По статистике, в основном предложения применить свой опыт и профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией поступили от медиков, но есть добровольцы и других профессий, которые составили около 10% от общего числа неравнодушных.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Более 3,5 тысяч добровольцев готовы помочь своим соотечественникам, попавшим в тяжелое положение из-за заражения коронавирусной инфекцией. Они отправили свои данные в бот телеграм-канала Национальной палаты инновационного здравоохранения Республики Узбекистан.

По статистике, в основном предложения применить свой опыт и профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией поступили от медиков, но есть добровольцы и других профессий, которые составили около 10% от общего числа неравнодушных.

Специалисты Национальной палаты будут формировать списки желающих помочь по направлениям, в том числе, "врачи и врачи-лаборанты", "средний медперсонал", "младший медперсонал", "остальные". Эти данные будут переданы в Минздрав.

Такое партнерство позволит оперативно реагировать на поступающие из регионов запросы на врачей и медицинский персонал, которые способны своевременно и квалифицированно помочь больным, заразившимся коронавирусной инфекцией.

Напомним, в ряде регионов Узбекистана идет экстренное строительство больниц, предназначенных для лечения пациентов с опасным диагнозом. Их ввод в эксплуатацию запланирован в ближайшее время.

Тем временем, глава государства распорядился ежемесячно выплачивать надбавки к зарплате медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусом и работающими на объектах, в которых помещены данные пациенты.

Кроме того, медицинским работникам, заразившимся вирусом COVID-19 при контакте с инфицированными, будет выплачиваться отдельно 100 миллионов сумов.