Тысячи добровольцев готовы помогать заразившимся согражданам

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Более 3,5 тысяч добровольцев готовы помочь своим соотечественникам, попавшим в тяжелое положение из-за заражения коронавирусной инфекцией. Они отправили свои данные в бот телеграм-канала Национальной палаты инновационного здравоохранения Республики Узбекистан.

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Healthcare