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Медсестра ставит капельницу пациенту

Тысячи добровольцев готовы помогать заразившимся согражданам

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (208)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200330/13805406/Tysyachi-dobrovoltsev-gotovy-pomogat-zarazivshimsya-sograzhdanam.html

По статистике, в основном предложения применить свой опыт и профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией поступили от медиков, но есть добровольцы и других профессий, которые составили около 10% от общего числа неравнодушных.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Более 3,5 тысяч добровольцев готовы помочь своим соотечественникам, попавшим в тяжелое положение из-за заражения коронавирусной инфекцией. Они отправили свои данные в бот телеграм-канала Национальной палаты инновационного здравоохранения Республики Узбекистан.

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Healthcare
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По статистике, в основном предложения применить свой опыт и профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией поступили от медиков, но есть добровольцы и других профессий, которые составили около 10% от общего числа неравнодушных.

Специалисты Национальной палаты будут формировать списки желающих помочь по направлениям, в том числе, "врачи и врачи-лаборанты", "средний медперсонал", "младший медперсонал", "остальные". Эти данные будут переданы в Минздрав.

Такое партнерство позволит оперативно реагировать на поступающие из регионов запросы на врачей и медицинский персонал, которые способны своевременно и квалифицированно помочь больным, заразившимся коронавирусной инфекцией.

Напомним, в ряде регионов Узбекистана идет экстренное строительство больниц, предназначенных для лечения пациентов с опасным диагнозом. Их ввод в эксплуатацию запланирован в ближайшее время.

Тем временем, глава государства распорядился ежемесячно выплачивать надбавки к зарплате медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусом и работающими на объектах, в которых помещены данные пациенты.

Кроме того, медицинским работникам, заразившимся вирусом COVID-19 при контакте с инфицированными, будет выплачиваться отдельно 100 миллионов сумов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (208)
Теги:
здравоохранение, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Узбекистанцы, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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