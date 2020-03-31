Видео со свадьбы в Ташкенте возмутило Сеть — что выяснило ГУВД

В Узбекистане с 23 марта запрещено проведение свадеб и других торжеств из-за ситуации с распространением коронавируса.

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали видео, снятое на свадьбе в Юнусабадском районе столицы.

Особое внимание тех, кто увидел ролик, привлекло участие в празднике известной узбекской певицы Мавлюды Асалходжаевой. При этом в комментариях пользователи обвинили всех участников торжества в нарушении запрета на подобные мероприятия сейчас, в период карантина.

Сотрудники ГУВД провели проверку. Выяснилось, что мероприятие состоялось 22 марта, то есть накануне того дня, с которого в стране из-за ситуации с коронавирусом запрещено проведение свадеб.

По словам жениха, 28-летнего Ш. С., торжество прошло в его доме. На мероприятии присутствовали трое мужчин, невеста, шесть женщин и певица Мавлюда Асалходжаева. Исполнив три песни, артистка уехала.

"О проведении свадьбы Ш. С. заранее оповестил председателя махалли и инспектора профилактики", — отметили в ГУВД.

Сотрудники ведомства попросили граждан выяснять детали и обстоятельства, прежде чем выставлять какую-либо информацию в Интернете на всеобщее обсуждение.

Напомним, на территории Узбекистана действует усиленный режим предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, гражданам разрешается выходить из дома лишь для покупки продуктов или лекарств, причем только в защитной маске. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию — нельзя приближаться друг к другу ближе чем на два метра, а также собираться компаниями больше трех человек (исключение составляют только семьи).

Первый в республике случай инфицирования COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. Во вторник число зараженных увеличилось до 158.

Два человека, у которых был диагностирован коронавирус, скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения. Умерли свыше 33 тысяч человек.