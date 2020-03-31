Консульский отдел посольства России в РУз приостановил личный прием граждан

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Консульский отдел посольства России в Узбекистане из-за ситуации с COVID-19 приостановил личный прием граждан. Об этом сообщается на Telegram-канале дипмиссии.
При этом информационно-консультационные услуги оказываются в штатном режиме. Обращения можно направлять на электронную почту consul.tashkent@mid.ru (тема письма — "Специальный вопрос"; в обращении следует указать свои имя, фамилию, отчество и номер телефона для связи).
Кроме того, с понедельника по четверг работает справочный телефон Консульского отдела: +998 78 140 72 00 (с 09.00 до 13.00). В экстренных ситуациях можно круглосуточно звонить по номеру: +998 90 904 59 95.
Дипломаты призвали граждан соблюдать карантинный режим и санитарно-эпидемиологические нормы.
Напомним, в Узбекистане, по последним данным, выявлено 158 случаев заражения COVID-19. Два пациента скончались.