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Консульский отдел посольства России в РУз приостановил личный прием граждан

Фото: пресс-служба Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (224)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200331/13811516/Konsulskiy-otdel-posolstva-RF-v-Uzbekistane-priostanovil-lichnyy-priem-grazhdan.html

В республике действует усиленный порядок предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ,  31 мар — Sputnik. Консульский отдел посольства России в Узбекистане из-за ситуации с COVID-19 приостановил личный прием граждан. Об этом сообщается на Telegram-канале дипмиссии. 

При этом информационно-консультационные услуги оказываются в штатном режиме. Обращения можно направлять на электронную почту consul.tashkent@mid.ru (тема письма — "Специальный вопрос"; в обращении следует указать свои имя, фамилию, отчество и номер телефона для связи).

Кроме того, с понедельника по четверг работает справочный телефон Консульского отдела: +998 78 140 72 00 (с 09.00 до 13.00). В экстренных ситуациях можно круглосуточно звонить по номеру: +998 90 904 59 95.

Здание МВД Узбекистана в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
ГУВД Ташкента временно приостанавливает прием граждан
"Заявления об оформлении новых загранпаспортов взамен документов с истекающим или истекшим сроком действия, а также заявления о выдаче новых загранпаспортов и свидетельств о рождении будут рассматриваться в индивидуальном порядке", — отмечается в публикации.

Дипломаты призвали граждан соблюдать карантинный режим и санитарно-эпидемиологические нормы.

Напомним, в Узбекистане, по последним данным, выявлено 158 случаев заражения COVID-19. Два пациента скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (224)
Теги:
дипломаты, Узбекистан, Россия, коронавирус



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