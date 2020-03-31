Акцию "Бессмертный полк" планируют провести в Узбекистане онлайн

Участникам предложено опубликовать фотографии героев войны на личных страницах в социальных сетях, указав при этом хештеги #БЕССМЕРТНЫЙПОЛК #ПОБЕДА75 #РЦНКТАШКЕНТ.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Узбекистане поддержало инициативу Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКСРС) провести акцию "Бессмертный полк — без границ!" в онлайн-режиме. Все желающие смогут "пройти со своим ветераном" по виртуальной площадке.

Участникам предложено опубликовать фотографии героев войны на личных страницах в социальных сетях, указав при этом хештеги #БЕССМЕРТНЫЙПОЛК #ПОБЕДА75 #РЦНКТАШКЕНТ. Нужно будет также рассказать историю своих родных и близких, которые принимали участие в военных действиях.

Напомним, в прошлом году Ташкент уже присоединился к масштабному проекту. Массовую акцию в городе согласовать не успели, но люди по личной инициативе решили в такой форме почтить память тех, кто не вернулся с передовой или ушел из жизни уже в мирное время.

По разным оценкам, в импровизированной акции приняли участие несколько тысяч жителей узбекской столицы.

А в Бухаре "Бессмертный полк" состоялся в онлайн-формате. Подписчики одного из Telegram-каналов с самого утра 9 мая присылали в созданную тему фотографии родных и близких, участвовавших в военных действиях. Затем фотографии публиковались администрацией канала.