Список сформирован: прием заявок от добровольцев закрывается

Телеграм-бот выполнил поставленную задачу собрать данные добровольцев, которые готовы помогать в противодействии распространения опасного вируса в Узбекистане. С завтрашнего дня прием заявок останавливается.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. За 4 дня существования телеграм-канала Национальной палаты инновационного здравоохранения, в бот обратной связи поступило 4 600 обращений от врачей, представителей среднего и младшего медицинского персонала, водителей, журналистов, менеджеров. 90% всех обращений поступили от специалистов здравоохранения.

Все поступившие данные сформированы в единый список и переданы в Минздрав.

Таким образом, данный телеграм-канал выполнил поставленную задачу и с 1 апреля перестает функционировать. По мере необходимости Министерство здравоохранения будет обращаться к добровольцам, пожелавшим принять участие в борьбе против распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в ряде регионов Узбекистана идет экстренное строительство больниц, предназначенных для лечения пациентов с опасным диагнозом. Их ввод в эксплуатацию запланирован в ближайшее время.

Тем временем глава государства распорядился ежемесячно выплачивать надбавки к зарплате медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусом и работающим на объектах, в которых помещены данные пациенты.