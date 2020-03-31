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Список сформирован: прием заявок от добровольцев закрывается

© Foto : jarmoluk
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (228)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200331/13813952/Spisok-sformirovan-priem-zayavok-ot-dobrovoltsev-zakryvaetsya.html

Телеграм-бот выполнил поставленную задачу собрать данные добровольцев, которые готовы помогать в противодействии распространения опасного вируса в Узбекистане. С завтрашнего дня прием заявок останавливается.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. За 4 дня существования телеграм-канала Национальной палаты инновационного здравоохранения, в бот обратной связи поступило 4 600 обращений от врачей, представителей среднего и младшего медицинского персонала, водителей, журналистов, менеджеров. 90% всех обращений поступили от специалистов здравоохранения. 

Все поступившие данные сформированы в единый список и переданы в Минздрав.

Таким образом, данный телеграм-канал выполнил поставленную задачу и с 1 апреля перестает функционировать. По мере необходимости Министерство здравоохранения будет обращаться к добровольцам, пожелавшим принять участие в борьбе против распространения коронавирусной инфекции.

Медсестра ставит капельницу пациенту
© Sputnik / Николай Хижняк
Тысячи добровольцев готовы помогать заразившимся согражданам

Напомним, в ряде регионов Узбекистана идет экстренное строительство больниц, предназначенных для лечения пациентов с опасным диагнозом. Их ввод в эксплуатацию запланирован в ближайшее время.

Тем временем глава государства распорядился ежемесячно выплачивать надбавки к зарплате медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусом и работающим на объектах, в которых помещены данные пациенты.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (228)
Теги:
Узбекистан, Медицина, Карантин, волонтер, коронавирус



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