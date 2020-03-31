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В Германии предлагают ввести "иммунные паспорта" для вылечившихся граждан

© REUTERS / Fabrizio Bensch
Общество
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (324)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200331/13815205/V-Germanii-predlagayut-vvesti-immunnye-pasporta-dlya-vylechivshikhsya-grazhdan.html

По задумке ученых, люди с иммунитетом уже победили вирус и не смогут заразиться им вновь в ближайшее время, а также заразить окружающих.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Немецкие ученые предложили ввести "иммунные паспорта" для граждан, которые уже переболели коронавирусом, сообщает The Guardian. 

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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Идея состоит в следующем: люди, у которых, предположительно, выработается иммунитет к вирусу после выздоровления, уже не смогут повторно заразиться сами и заразить окружающих.

Проверка позволит узнать, сколько людей с антителами проживает на определенных территориях. В рамках исследования гражданам также хотят разрешить вернуться на работу.

Когда людей с иммунитетом станет больше, чем тех, кто еще не переболел, то можно уже будет подумать о снятии глобальных ограничений.

Таким образом, ожидается, что такие "иммунные ID" позволят ускорить возвращение страны к прежней жизни.

Сейчас немецкие специалисты планируют протестировать 100 тысяч человек, чтобы определить, действительно ли они теперь устойчивы к COVID-19. 

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Однако даже если результаты исследования будут положительными, все еще остается вопрос — надолго ли у человека, который переболел коронавирусом, хватит иммунитета?

Как рассказал изданию член британской комиссии по борьбе с COVID-19, защитный эффект может сохраняться в течение 1-1,5 лет, но пока никаких научных подтверждений этому нет.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек, более 30 тысяч скончались. 

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (324)
Теги:
паспорт, коронавирус, Германия



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