Нормативные акты проверят на соответствие принципам гендерного равенства

Каждые три года утвержденные правительством документы будут проходить соответствующую проверку Министерства юстиции.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Нормативно-правовые акты и их проекты будут проходить гендерно-правовую экспертизу, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Гендерно-правовая экспертиза — анализ нормативно-правовых актов и их проектов на предмет соответствия принципам обеспечения гарантий равных прав и возможностей для женщин и мужчин.

Согласно Положению, гендерно-правовая экспертиза проводится каждые 3 года на основании утвержденного Министерством юстиции плана, разработанного в соответствии с предложениями государственных органов.

До утверждения Министерством юстиции разработанный план должен быть согласован с Комиссией по вопросам обеспечения гендерного равенства.

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Ответственность за качество заключения, принятого по результатам гендерно-правовой экспертизы, несет государственный орган, его разработавший.

Положением также определены требования к проведению гендерно-правовой экспертизы законодательных актов и их проектов.

Напомним, летом прошлого года в Узбекистане был создан Комитет сената по вопросам женщин и гендерного равенства.

Его организовали для повышения социально-экономической активности женщин в стране, защиты их прав и законных интересов, а также создания соответствующих жизненных и трудовых условий, поддержки предпринимательских инициатив и недопущения их дискриминации.

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А в начале 2020 года специалисты Национального центра по правам человека разработали проект Национальной стратегии по правам человека. Документ поднимает на новый уровень защиту института семьи, в том числе через рост правовой и социально-экономической поддержки, охраны материнства, отцовства и детства, борьбу с домашним насилием.