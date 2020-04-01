Вернувшегося из Турции хокима Пайарыкского района поместили на карантин

Дилшод Мусинов отправился с рабочим визитом в Турцию до объявления карантина. Вернувшись из-за границы, он был изолирован согласно профильному постановлению Кабмина.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Хоким Пайарыкского района Самаркандской области Дилшод Мусинов сейчас находится на карантине. Он был изолирован после возвращения из Турции с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе районного хокимията.

Отправился за границу глава района до объявления карантинного режима в Узбекистане. Жители начали беспокоиться о состоянии здоровья Мусинова, интересовались также местонахождением хокима.

В администрации района отметили, что Дильшод Мусинов вернулся на родину и согласно постановлению Кабмина находится на карантине. Чувствует он себя хорошо, признаков заболевания врачи не наблюдают. После окончания карантинного периода хоким вернется к своей работе.

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Напомним, на сегодняшний день в Узбекистане зафиксировано 173 случая заражения коронавирусом. Излечились в общей сложности 12 пациентов.