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Каратин

Вернувшегося из Турции хокима Пайарыкского района поместили на карантин

Информационная служба ГУБДД МВД РУз
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (240)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200401/13823041/Vernuvshegosya-iz-Turtsii-khokima-Payarykskogo-rayona-pomestili-na-karantin.html

Дилшод Мусинов отправился с рабочим визитом в Турцию до объявления карантина. Вернувшись из-за границы, он был изолирован согласно профильному постановлению Кабмина.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Хоким Пайарыкского района Самаркандской области Дилшод Мусинов сейчас находится на карантине. Он был изолирован после возвращения из Турции с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе районного хокимията.

Отправился за границу глава района до объявления карантинного режима в Узбекистане. Жители начали беспокоиться о состоянии здоровья Мусинова, интересовались также местонахождением хокима.

В администрации района отметили, что Дильшод Мусинов вернулся на родину и согласно постановлению Кабмина находится на карантине. Чувствует он себя хорошо, признаков заболевания врачи не наблюдают. После окончания карантинного периода хоким вернется к своей работе.

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Напомним, на сегодняшний день в Узбекистане зафиксировано 173 случая заражения коронавирусом. Излечились в общей сложности 12 пациентов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (240)
Теги:
Узбекистан, Турция, хоким, Самаркандская область, Карантин



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