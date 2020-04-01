Педагогам помогут повысить навыки цифрового образования - Россотрудничество

В рамках образовательного проекта будут рассмотрены вопросы по организации цифровой образовательной среды и внедрению информационных технологий в работу современного педагога.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Педагоги школ с русским языком обучения в Узбекистане повысят квалификацию по цифровизации образования в рамках проекта Россотрудничества с 1 апреля по 1 июня 2020 года.

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Участники уже прошли тестирование, по итогам которого каждый из них получил рекомендации для дальнейшей работы, сообщили редакции Sputnik Узбекистан в Россотрудничестве.

"В профессии педагога я уже более 30 лет. Конечно, знания всегда нужно обновлять, но чем старше становишься, тем сложнее соответствовать современным образовательным стандартам. Пройдя тестирование, я увидела все свои плюсы и минусы, кроме того программа выдала мне список курсов для обновления знаний. Жду очного обучения в своей стране," – поделилась мнением педагог Гулистанского государственного университета Ольга Гизаулина.

В рамках образовательного проекта будут рассмотрены вопросы по организации цифровой образовательной среды и внедрению информационных технологий в работу современного педагога.

"Мы работаем со школьниками и знаем, как трудно преодолевать страхи перед новыми знаниями, как страшно выходить на экзамены. И мы знаем, как трепетно относятся к своей подготовке преподаватели, но каждый из них понимает, что это требование времени. Поэтому в рамках проекта предусмотрены различные матрицы, которые позволяют оценить текущие знания," – прокомментировал один из создателей платформы СДПК Дмитрий Гужеля.

Очное обучение по цифровизации образования также пройдет в Киргизии, Молдавии, Монголии, Таджикистане. Педагоги школ с русским языком обучения из других стран могут принять участие в проекте дистанционно. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте (https://цэ-рс2020.сдпк.рф).

Проект реализован Россотрудничеством и ООО "Оценка качества образования" совместно с Московским городским педагогическим университетом.

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Напомним, 24 марта прошла онлайн-конференция по образованию и цифровой трансформации на платформе "Мобильная школа" для учителей школ с русским языком обучения в Узбекистане, Киргизии, Беларуси и других стран СНГ, Прибалтике, Латинской Америке, Африке, Азии и Европе.

На конференции шла речь об организации и управлении правовыми вопросами, специфике общения с родителями. Также для учителей подготовлены мастер-классы по организации онлайн-уроков, использованию методических цифровых инструментов и ресурсов для проведения уроков в онлайн-формате.