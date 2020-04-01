В МВД развеяли слухи об освобождении преступника по кличке "Палач"

В ведомстве заверили: заключенного не планируют помиловать. В настоящее время он находится в колонии №11 Навоийской области.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. МВД Узбекистана отреагировало на информацию о возможном освобождении опасного преступника Назима Джумаева, известного по прозвищу "Палач".

Накануне в местных СМИ появилась публикация, где говорилось о том, что 60-летний заключенный может быть помилован главой республики.

МВД Узбекистана Назим Джумаев

Джумаев был четыре раза осужден за совершение тяжких преступлений и приговорен к 20 годам лишения свободы за совершение более тяжкого преступления в составе организованной преступной группы.

Отмечается, что заключенный находится в таких же условиях, как и другие осужденные.

Поскольку Джумаев совершил преступление в составе организованной группы, меры, связанные с более ранним условным освобождением или заменой наказания более легким, по отношению к нему не могут быть применены.

МВД сообщает: на данный момент осужденный находится в колонии №11 Навоийской области, где отбывает свое наказание.

Ни о каком помиловании речи не идет, заверили в ведомстве.

Более того, отмечается, что Джумаев пока не подавал соответствующего ходатайства. К тому же, за время своего пребывания заключенный уже несколько раз нарушал правила внутреннего распорядка.

Из-за этого 2 октября прошлого года он был переведен из колонии строгого режима в исправительное учреждение на три года.

МВД просит не доверять недостоверной информации, которая была опубликована в СМИ.