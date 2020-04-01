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Колючая проволока

В МВД развеяли слухи об освобождении преступника по кличке "Палач"

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200401/13826268/V-MVD-razveyali-slukhi-ob-osvobozhdenii-prestupnika-po-klichke-Palach.html

В ведомстве заверили: заключенного не планируют помиловать. В настоящее время он находится в колонии №11 Навоийской области.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. МВД Узбекистана отреагировало на информацию о возможном освобождении опасного преступника Назима Джумаева, известного по прозвищу "Палач".

Накануне в местных СМИ появилась публикация, где говорилось о том, что 60-летний заключенный может быть помилован главой республики.

МВД Узбекистана
Назим Джумаев

Джумаев был четыре раза осужден за совершение тяжких преступлений и приговорен к 20 годам лишения свободы за совершение более тяжкого преступления в составе организованной преступной группы.

Отмечается, что заключенный находится в таких же условиях, как и другие осужденные.

Поскольку Джумаев совершил преступление в составе организованной группы, меры, связанные с более ранним условным освобождением или заменой наказания более легким, по отношению к нему не могут быть применены.

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МВД сообщает: на данный момент осужденный находится в колонии №11 Навоийской области, где отбывает свое наказание. 

Ни о каком помиловании речи не идет, заверили в ведомстве. 

Более того, отмечается, что Джумаев пока не подавал соответствующего ходатайства. К тому же, за время своего пребывания заключенный уже несколько раз нарушал правила внутреннего распорядка.

Из-за этого 2 октября прошлого года он был переведен из колонии строгого режима в исправительное учреждение на три года.

МВД просит не доверять недостоверной информации, которая была опубликована в СМИ.

Теги:
Узбекистан, преступность, МВД



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