Число зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 187 человек

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В Узбекистане выявили еще шесть инфицированных коронавирусом. Таким образом общее число заболевших COVID-19 составляет 187 человек.
Об этом сообщает Минздрав республики.
Накануне в ведомстве проинформировали о том, что вылечить от коронавируса удалось еще четверых пациентов. Все они были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.
На сегодня количество излечившихся от коронавируса составляет 12 человек, двое граждан скончались.
Напомним: в республике действует режим карантина. Граждан просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции.
Однако некоторые жители все еще пренебрегают предписанными правилами. Ежедневно власти выявлено несколько сотен случаев нарушений режима — все виновные привлечены к ответственности.