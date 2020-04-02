Число зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 187 человек

Накануне стало известно о том, что вылечить от COVID-19 удалось еще четверых граждан. Все они выразили особую благодарность врачам, которые круглосуточно сражались с опасной болезнью.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В Узбекистане выявили еще шесть инфицированных коронавирусом. Таким образом общее число заболевших COVID-19 составляет 187 человек.

Об этом сообщает Минздрав республики.

Накануне в ведомстве проинформировали о том, что вылечить от коронавируса удалось еще четверых пациентов. Все они были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

На сегодня количество излечившихся от коронавируса составляет 12 человек, двое граждан скончались.

Напомним: в республике действует режим карантина. Граждан просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции.

Однако некоторые жители все еще пренебрегают предписанными правилами. Ежедневно власти выявлено несколько сотен случаев нарушений режима — все виновные привлечены к ответственности.