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Когда эпидемия пойдет на спад — ответ Нурмата Отабекова

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13830820/Kogda-epidemiya-poydet-na-spad--mnenie-Nurmata-Otabekova.html

В Агентстве информации и массовых коммуникаций Узбекистана в четверг проходит брифинг с участием главного эпидемиолога республики.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Узбекистана Нурмат Отабеков ответил на вопрос о том, когда пойдет на спад эпидемия коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе при Кабмине республики.

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По словам Отабекова, прогнозы специалистов разнятся, поскольку это неизвестная ранее инфекция.

"Но если сравнивать ее с тяжелым респираторным синдромом (SARS), который вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2002 году, то можно предположить, что ситуация, возможно, будет опасной в течение  нескольких месяцев. Ведь причиной SARS тоже был коронавирус, хоть и другого типа", — сказал Нурмат Отабеков на брифинге.

Напомним, первый в Узбекистане случай инфицирования COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В четверг число зараженных увеличилось до 190. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 12 — выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

Теги:
Узбекистан, коронавирус, пандемия, Эпидемия



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