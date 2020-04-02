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Каратин

Почти 180 прибывших из Египта граждан Узбекистана выписаны и отправлены домой

Информационная служба ГУБДД МВД РУз
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (247)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13832064/Pochti-180-pribyvshikh-iz-Egipta-grazhdan-Uzbekistana-vypisany-i-otpravleny-domoy.html

Пассажиры прибыли авиарейсом из Египта 18 марта и были помещены под наблюдение на 14 дней в оздоровительный центр Навоийского горно-металлургического комбината.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Почти 180 граждан Узбекистана, прилетевших чартерным рейсом в Навои из Египта, вышли с двухнедельного карантина, заражения COVID-19 у них не обнаружено, сообщает хокимият на своем Telegram-канале.

"Выписаны с карантина и отправлены по домам 178 граждан. Среди них ни одного случая коронавируса не обнаружено", - говорится в публикации.

Известно, что пассажиры прибыли авиарейсом из Египта 18 марта и были помещены под наблюдение на 14 дней в оздоровительный центр Навоийского горно-металлургического комбината. Все выписанные доставлены до мест проживания на специальных автобусах.

Напомним, с 16 марта МИД, посольства и консульства Узбекистана составили списки граждан республики, желающих вернуться на родину. Для них были организованы специальные чартерные рейсы. 

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К настоящему моменту число заболевших в стране возросло до 190 человек.

Из больницы выписали в связи с выздоровлением и отправили на реабилитацию 12 человек, двое скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (247)
Теги:
Египет, Египет, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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