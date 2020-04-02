Время читать: какие книги популярны в Узбекистане во время карантина

Число посетителей книжных магазинов, разумеется, резко сократилось, но при этом увеличилось количество звонков: люди просят посоветовать литературу, интересуются в том числе детскими книгами.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Директор книжного центра Sharq Ziyokori Умид Халиков рассказал Sputnik Узбекистан, какие книги предпочитают читать жители страны во время карантина по коронавирусу.

Собеседник отметил, что число посетителей книжных магазинов, разумеется, резко сократилось, но при этом увеличилось количество звонков: люди просят посоветовать литературу, интересуются детскими книгами.

"Родители заботятся о том, чтобы дети не теряли время зря и читали", — сказал Халиков.

Среди детских книг на русском языке очень популярны следующие: "Страна сладких дынь" Худайберди Тухтабаева, "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" Марка Твена и "Хоббит, или Туда и обратно" Джона Р. Толкиена. Также пользуются спросом "Сказки из прошлого" Абдуллы Каххара, "Приключения Незнайки" Николая Носова, "Остров сокровищ" Роберта Стивенсона и "Приключения Пиноккио" Карло Коллоди.

"У жителей страны есть много возможностей для того, чтобы читать во время карантина. Электронный фонд имеет Детская библиотека, есть сайт Национальной библиотеки. Кроме того, бесплатно предлагаются электронные книги издательства "Хилол нашр", — добавил Халиков.

Напомним, на территории Узбекистана действует усиленный режим предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, гражданам разрешается выходить из дома лишь для покупки продуктов или лекарств, причем только в защитной маске. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию — нельзя приближаться друг к другу ближе чем на два метра, а также собираться компаниями больше трех человек (исключение составляют только семьи).

По последним данным, в Узбекистане выявлено 190 случаев заражения COVID-19. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 25 выздоровели.

В мире инфицированы уже более 820 тысяч человек, более 40 тысяч пациентов скончались.