В столице за сутки "выловили" сотни водителей авто без стикеров

Напомним, личным транспортом разрешается пользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни). Кроме того, некоторым категориям граждан разрешено передвигаться по городу без специального стикера.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане с 30 марта запрещено без разрешительного стикера пользоваться личным автотранспортом в городе Ташкенте и областных центрах страны.

Однако некоторые автомобилисты ищут способы обойти закон: кто-то, к примеру, пытается оформить свое дорогое авто как транспорт, якобы предоставляющий услуги доставки на время карантин.

А кто-то вовсе ездит без стикера. Лишь за последние сутки в Ташкенте было остановлено 349 таких машин.

Специальные рейды на улицах столицы проводят совместно сотрудники дорожно-патрульной службы, Национальной гвардии и СЭС.

"В отношении них сотрудниками СЭС составлены протоколы о правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 54 "Нарушение правил борьбы с эпидемиями" Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности", - говорится в сообщении столичного ГУВД.

Нарушителям грозит крупный штраф в размере 20-30 базовых расчетных величин (от 4,46 миллиона сумов до 6,69 миллиона сумов), если это обычный гражданин.

В случае же, если это будет должностное лицо, то размер штрафа увеличится и составит 30-50 БРВ (от 6,69 миллиона сумов до 11,15 миллиона сумов).

Узбекистанцы пытаются обойти запрет на пользование авто — МВД бьет тревогу >>

Ранее сообщалось, что на территории Узбекистана выдано уже как минимум 5,5 тысяч специальных разрешений на передвижение.