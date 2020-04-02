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Сотрудники ГУВД осуществляют проверку документов

В столице за сутки "выловили" сотни водителей авто без стикеров

Управление безопасности дорожного движения ГУВД г. Ташкента
Общество
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35310
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13835875/V-Tashkente-za-sutki-vylovili-sotni-voditeley-avto-bez-stikerov.html

Напомним, личным транспортом разрешается пользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни). Кроме того, некоторым категориям граждан разрешено передвигаться по городу без специального стикера.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане с 30 марта запрещено без разрешительного стикера пользоваться личным автотранспортом в городе Ташкенте и областных центрах страны.

Разрешительные стикеры на авто во время карантина
© Sputnik /
Правила карантинного движения

Однако некоторые автомобилисты ищут способы обойти закон: кто-то, к примеру, пытается оформить свое дорогое авто как транспорт, якобы предоставляющий услуги доставки на время карантин.

А кто-то вовсе ездит без стикера. Лишь за последние сутки в Ташкенте было остановлено 349 таких машин. 

Специальные рейды на улицах столицы проводят совместно сотрудники дорожно-патрульной службы, Национальной гвардии и СЭС.

"В отношении них сотрудниками СЭС составлены протоколы о правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 54 "Нарушение правил борьбы с эпидемиями" Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности", - говорится в сообщении столичного ГУВД.

Нарушителям грозит крупный штраф в размере 20-30 базовых расчетных величин (от 4,46 миллиона сумов до 6,69 миллиона сумов), если это обычный гражданин. 

В случае же, если это будет должностное лицо, то размер штрафа увеличится и составит 30-50 БРВ (от 6,69 миллиона сумов до 11,15 миллиона сумов).

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Ранее сообщалось, что на территории Узбекистана выдано уже как минимум 5,5 тысяч специальных разрешений на передвижение. 

Теги:
ГУВД Ташкента, Карантин, Узбекистан, Ташкент



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