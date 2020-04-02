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Нерабочие дни в России продлены до 30 апреля включительно

© Flickr / superscheeli
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13836215/Putin-nerabochie-dni-v-Rossii-prodleny-do-30-aprelya-vklyuchitelno.html

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны из-за ситуации с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса принял решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно.

"Мною принято решение — продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы", — сказал Путин в обращении к гражданам страны.

При этом он отметил, что дополнительные решения по борьбе с распространением COVID-19 будут приниматься в зависимости от развития ситуации. Сокращение нерабочего периода возможно, если позволит обстановка.

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
За сутки в РФ выявлен 771 случай коронавируса
По словам главы государства, подходящая к концу первая нерабочая неделя дала России выиграть время для упреждающих действий в борьбе с эпидемией.

"Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения. Для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран", — сказал президент.

По последним данным, в РФ выявлено 3 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 235 человек, 30 скончались.

Теги:
здоровье, безопасность, выходные, коронавирус, Россия, Владимир Путин



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