Нерабочие дни в России продлены до 30 апреля включительно

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса принял решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно.

При этом он отметил, что дополнительные решения по борьбе с распространением COVID-19 будут приниматься в зависимости от развития ситуации. Сокращение нерабочего периода возможно, если позволит обстановка.