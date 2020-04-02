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Солдаты разных национальностей сражались плечом к плечу: узбек Р. Ахмедов, русский И. Бородин и башкир Н. Шарипов, отличившиеся в боях под Сталинградом.

В Узбекистане откликнулись на призыв российского поискового отряда "Зов сердца"

© Sputnik / Эммануил Евзерихин
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13836644/V-Uzbekistane-otkliknulis-na-prizyv-rossiyskogo-poiskovogo-otryada-Zov-serdtsa.html

Поисковая экспедиция "Прометей" Международного фонда "Олтин мерос" ("Золотое наследие") намерена сотрудничать с коллегами из России.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В среду Sputnik Узбекистан опубликовал материал о поисковиках отряда "Зов сердца", которые ищут потомков 33 узбекистанцев, погибших в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Солдаты ведут пулеметный огонь в боях за Варшаву
© Sputnik / Георгий Зельма
В Узбекистане ищут родственников погибших на войне солдат
Сегодня в редакцию пришел отклик от поисковой экспедиции "Прометей" Международного фонда "Олтин мерос" ("Золотое наследие").

"Выражаем благодарность командиру поискового отряда "Зов сердца" Дмитрию Воронову за ваш труд, за память о наших земляках, которые погибли в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Мы будем заниматься поиском родственников. Надеемся на дальнейшее сотрудничество", — говорится в письме, автор которого — руководитель "Прометея" Зарифа Эшмирзаева.

Напомним, что российский поисковый отряд "Зов сердца" предоставил список погибших в годы войны узбекских солдат. В нем — уроженцы Ташкентской, Ферганской, Наманганской, Бухарской, Самаркандской, Андижанской областей, а также Республики Каракалпакстан.

Если вы увидите в этом перечне знакомые фамилии, можете обратиться в редакцию Sputnik, чтобы связаться с поисковиками.

Теги:
история, поиск, солдаты, Россия, Узбекистан, Великая Отечественная война



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