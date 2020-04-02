В Узбекистане откликнулись на призыв российского поискового отряда "Зов сердца"

Поисковая экспедиция "Прометей" Международного фонда "Олтин мерос" ("Золотое наследие") намерена сотрудничать с коллегами из России.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В среду Sputnik Узбекистан опубликовал материал о поисковиках отряда "Зов сердца", которые ищут потомков 33 узбекистанцев, погибших в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня в редакцию пришел отклик от поисковой экспедиции "Прометей" Международного фонда "Олтин мерос" ("Золотое наследие").

"Выражаем благодарность командиру поискового отряда "Зов сердца" Дмитрию Воронову за ваш труд, за память о наших земляках, которые погибли в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Мы будем заниматься поиском родственников. Надеемся на дальнейшее сотрудничество", — говорится в письме, автор которого — руководитель "Прометея" Зарифа Эшмирзаева.

Напомним, что российский поисковый отряд "Зов сердца" предоставил список погибших в годы войны узбекских солдат. В нем — уроженцы Ташкентской, Ферганской, Наманганской, Бухарской, Самаркандской, Андижанской областей, а также Республики Каракалпакстан.

Если вы увидите в этом перечне знакомые фамилии, можете обратиться в редакцию Sputnik, чтобы связаться с поисковиками.