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Следственный изолятор, архивное фото

Узбекских заключенных временно перестанут допрашивать в СИЗО и тюрьмах

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (253)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13836705/Uzbekskikh-zaklyuchennykh-vremenno-perestanut-doprashivat-v-SIZO-i-tyurmakh.html

Между тем все осужденные, находящиеся в следственных изоляторах и учреждениях по исполнению наказания, имеют право беседовать с адвокатами по телефону.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Заключенные в тюрьмах и СИЗО Узбекистана временно не будут встречаться с сотрудниками правоохранительных органов и вывозиться на следственные мероприятия и суды.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена республики.

Данное решение было принято в связи с высоким риском распространения коронавируса в стране.

"В связи с введением карантина вывоз лиц из следственных изоляторов и учреждений по исполнению наказания на следственные и судебные процессы, встречи с адвокатами и сотрудниками правоохранительных органов приостановлены. В тоже время, для обеспечения права на получение юридической помощи лицам, находящимся в следственных изоляторах и учреждениях по исполнению наказания, созданы условия для беседы с адвокатами по телефону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в следственных изоляторах и колониях проводится обязательная дезинфекция всех помещений и территорий.

© Sputnik / Максим Блинов
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Сотрудники данных учреждений ежедневно измеряют температуру и обеззараживают руки антисептическим средством. Входить на территорию СИЗО или колоний без медицинских масок запрещено.

На время карантина все свидания заключенных с родственниками приостанавливаются. В качестве альтернативы предложено заменить встречи на телефонные переговоры.

Между тем осужденные имеют право продолжать заниматься физическими упражнениями в свободное от работы время на свежем воздухе, если позволяют погодные условия.

Напомним: по последним данным, общее число зараженных COVID-19 в Узбекистане составляет 190 человек, двое граждан скончались, 25 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (253)
Теги:
коронавирус, СИЗО, заключенный, тюрьма, Узбекистан



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