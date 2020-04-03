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Дипломаты поддержали узбекских студентов, которые учатся в МИФИ

© Foto : Денис Говорухин
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200403/13838520/Diplomaty-podderzhali-uzbekskikh-studentov-kotorye-uchatsya-v-MIFI.html

Сотрудники посольства Узбекистана в РФ передали соотечественникам — студентам НИЯУ МИФИ продукты первой необходимости.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Посольство РУз в России 1 апреля провело в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ в Москве благотворительную акцию, чтобы поддержать соотечественников, которые получают там образование. Об этом сообщили в пресс-службе агентства "Узатом".

"Студентов из Узбекистана угостили пловом, а также обеспечили продуктами первой необходимости", — говорится в публикации.

Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
© Sputnik / Нина Зотина
Садовничий рассказал, как проходят занятия в филиалах МГУ во время пандемии
В диппредставительстве отметили, что эта акция помогла соотечественникам утвердиться во мнении, "что и в случае строгого карантина они находятся в безопасности".

Напомним, в Москве с 30 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех жителей города. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.

По последним данным, в России общее число заболевших составляет 3 548 в 76 регионах, всего скончались от болезни 30 человек.

Теги:
пандемия, коронавирус, Посольство Республики Узбекистан в РФ, вузы, Россия, студенты, Узбекистанцы



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