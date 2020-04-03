Дипломаты поддержали узбекских студентов, которые учатся в МИФИ

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Посольство РУз в России 1 апреля провело в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ в Москве благотворительную акцию, чтобы поддержать соотечественников, которые получают там образование. Об этом сообщили в пресс-службе агентства "Узатом".

"Студентов из Узбекистана угостили пловом, а также обеспечили продуктами первой необходимости", — говорится в публикации.

В диппредставительстве отметили, что эта акция помогла соотечественникам утвердиться во мнении, "что и в случае строгого карантина они находятся в безопасности".

Напомним, в Москве с 30 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех жителей города.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.

По последним данным, в России общее число заболевших составляет 3 548 в 76 регионах, всего скончались от болезни 30 человек.