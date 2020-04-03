Сколько узбекистанцев нарушили карантинный режим 2 апреля

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Сотрудники Национальной гвардии и МВД Узбекистана 2 апреля выявили 2 444 случая несоблюдения карантинного режима.
"Нарушители были доставлены в территориальные подразделения Министерства внутренних дел. Из них 2 443 нарушителя привлечены к административной, а один — к уголовной ответственности", — говорится в публикации на Telegram-канале Нацгвардии.
Первый в Узбекистане случай инфицирования COVID-19 был обнаружен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. По последним данным, в Узбекистане выявлен 221 случай заражения COVID-19. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 25 выздоровели.
С 1 апреля в Ташкенте и регионах введен режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.
В мире число заболевших также продолжает расти и уже превысило отметку в один миллион человек, 50 тысяч из них скончались.