Сколько узбекистанцев нарушили карантинный режим 2 апреля

Национальное законодательство республики предусматривает меры ответственности и наказания для тех, кто пренебрегает правилами карантина.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Сотрудники Национальной гвардии и МВД Узбекистана 2 апреля выявили 2 444 случая несоблюдения карантинного режима.

"Нарушители были доставлены в территориальные подразделения Министерства внутренних дел. Из них 2 443 нарушителя привлечены к административной, а один — к уголовной ответственности", — говорится в публикации на Telegram-канале Нацгвардии.

Первый в Узбекистане случай инфицирования COVID-19 был обнаружен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. По последним данным, в Узбекистане выявлен 221 случай заражения COVID-19. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 25 выздоровели.

Власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. С 27 марта в стране было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов страны и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана будет осуществляться только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19.

С 1 апреля в Ташкенте и регионах введен режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.

В мире число заболевших также продолжает расти и уже превысило отметку в один миллион человек, 50 тысяч из них скончались.