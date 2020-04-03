В столице установили контейнеры для утилизации медицинских отходов

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. В Ташкентском городском управлении экологии и охраны окружающей среды сообщили об установке специальных ёмкостей для использованных медицинских принадлежностей. Ведь их неправильная утилизация, подчеркивают специалисты, также может стать причиной распространения опасного вируса.

ОАЭ поставили в Узбекистан 8 тонн средств медзащиты от коронавируса >>

Вчера "Узтекстильпром" рассказал о том, что в Узбекистане нарастили производство медицинских масок до двух миллионов в сутки. Таким образом значительно увеличилось количество медицинских отходов.

Проект Hasher Week и частные организации реализуют совместную инициативу по альтернативной санитарной очистке частных предприятий.

В Ташкенте установлены современные мусорные ящики, предназначенные для утилизации различных видов медицинских средств защиты.