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В столице установили контейнеры для утилизации медицинских отходов

© Sputnik / Артем Житенев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200403/13846956/V-stolitse-ustanovili-konteynery-dlya-utilizatsii-meditsinskikh-otkhodov.html

Проект Hasher Week и частные организации реализуют совместную инициативу по альтернативной санитарной очистке частных предприятий. 

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. В Ташкентском городском управлении экологии и охраны окружающей среды сообщили об установке специальных ёмкостей для использованных медицинских принадлежностей. Ведь их неправильная утилизация, подчеркивают специалисты, также может стать причиной распространения опасного вируса.

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Вчера "Узтекстильпром" рассказал о том, что в Узбекистане нарастили производство медицинских масок до двух миллионов в сутки. Таким образом значительно увеличилось количество медицинских отходов.

Проект Hasher Week и частные организации реализуют совместную инициативу по альтернативной санитарной очистке частных предприятий. 

В Ташкенте установлены современные мусорные ящики, предназначенные для утилизации различных видов медицинских средств защиты.

Теги:
Ташкент, коронавирус, Медицина, отходы, сбор мусора, мусор



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