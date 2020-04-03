Минздрав рассказал о маршруте больных COVID-19, прежде чем они начали лечение

На специально разработанном сайте можно ознакомиться с маршрутом заразившихся коронавирусом граждан Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. На официальном сайте министерства здравоохранения по COVID-19 создана новая функция.

Теперь пользователи сети могут ознакомиться с картой, на которой указаны регионы, где зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса.

Вместе с тем, на этой же странице, под этой картой находится кнопка "Эпидемиологический маршрут пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19". Нажав на нее, можно узнать, в каких местах побывали пациенты до прибытия в больницу.

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Министерство здравоохранения просит граждан быть предельно осторожными и не посещать указанные места.

Напомним, в Узбекистане количество зараженных коронавирусом увеличилось на 16 человек и теперь составляет 221.

В стране зафиксировано два смертельных случая, 25 пациентов с опасным диагнозом уже выписаны после лечения.

Между тем, в мире число заболевших также продолжает расти и уже превысило отметку в один миллион человек, 50 тысяч из них скончались.