00:05 04 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Минздрав рассказал о маршруте больных COVID-19, прежде чем они начали лечение

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (268)
152710
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200403/13848558/Minzdrav-rasskazal-gde-pobyvali-bolnye-COVID-19-prezhde-chem-nachali-lechenie.html

На специально разработанном сайте можно ознакомиться с маршрутом заразившихся коронавирусом граждан Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. На официальном сайте министерства здравоохранения по COVID-19 создана новая функция.

Тканевые маски широкого назначения,
© Sputnik / Александр Кряжев
В Узбекистане нарастили производство медицинских масок до 2 млн в сутки

Теперь пользователи сети могут ознакомиться с картой, на которой указаны регионы, где зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса.

Вместе с тем, на этой же странице, под этой картой находится кнопка "Эпидемиологический маршрут пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19". Нажав на нее, можно узнать, в каких местах побывали пациенты до прибытия в больницу.

Узбекистан к маю может изготовить до 50 тыс. собственных тест-систем на COVID-19 >>

Министерство здравоохранения просит граждан быть предельно осторожными и не посещать указанные места.

Напомним, в Узбекистане количество зараженных коронавирусом увеличилось на 16 человек и теперь составляет 221.

В стране зафиксировано два смертельных случая, 25 пациентов с опасным диагнозом уже выписаны после лечения.

Между тем, в мире число заболевших также продолжает расти и уже превысило отметку в один миллион человек, 50 тысяч из них скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (268)
Теги:
Сайт, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
Безопасная помощь: как организована работа волонтеров в Ташкенте — фото
Помощь рядом: как работают волонтеры в координационном центре Ташкента
Ты не одинок: работа центра социальной помощи во время карантина — видео
Разрешительные стикеры на авто во время карантина
Берегись на карантине: как получить стикер на авто во время эпидемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться