Воздух в Ташкенте станет чище из-за карантина — экологи

В Узбекистане из-за ситуации с распространением коронавируса с 27 марта приостановлено движение пассажирского транспорта между областями страны, с 30 марта до 20 апреля введен запрет на использование личных автомобилей и мотоциклов.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Объем вредных выбросов в атмосферу Ташкента в результате карантинных мер против распространения нового коронавируса COVID-19 в апреле сократится на 80%, сообщили в городском управлении по

экологии и охране окружающей среды.

"Только за апрель количество выброса вредных веществ в атмосферу в Ташкенте будет снижено на 80%", — говорится в публикации управления на Telegram-канале хокимията столицы.

Экологи уточняют, что данная оценка приводится из расчета прекращения временного движения около 300 тысяч личных автомобилей по столичным улицам.

По данным управления, в Ташкенте зарегистрировано 460 441 транспортных средств, из них 396 012 — личный транспорт. Общий объем вредных транспортных выбросов в атмосферу составляет около 400 тысяч тонн ежегодно.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 241 , два пациента скончались, 25 выздоровели.

С 24 марта прекратил работу общественный транспорт в Ташкенте, в столице был введен карантин, а позднее еще в пяти городах — Андижане, Бухаре, Гулистане, Намангане и Самарканде. С 27 марта приостановлено движение пассажирского транспорта между областями страны, с 30 марта до 20 апреля введен запрет на использование личных автомобилей и мотоциклов.

Запрет на передвижение не действует на автомобили иностранных дипмиссий, экстренных служб, медработников, представителей городской и районных администраций, а также служб по доставке еды, грузовые автомобили и спецтранспорт, перевозящий людей. Для определенной категории бизнеса (аптеки, торговля на базарах, доставка товаров и услуг) и на автомобили выдается разрешительный стикер. Официальные такси все это время будут работать только как курьеры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более одного миллиона случаев заражения, свыше 50 тысяч человек скончались.