МИД опроверг информацию об оставшихся на улице узбекистанцах в Новосибирске

Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения, что граждане республики оказались в безвыходной ситуации после того, как их попросили покинуть здание аэропорта Толмачево.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана прокомментировали информацию о гражданах республики, которые якобы остались на улице после того, как их вынудили покинуть здание аэропорта Толмачево в Новосибирске. Сообщения об этом ранее появились в СМИ и соцсетях.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в Узбекистане принимаются все возможные меры для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. В частности, напомнили дипломаты, с 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов страны и любое авиасообщение. Однако, несмотря на широкое информирование обо всем этом, узбекистанцы продолжали приезжать в аэропорт Новосибирска.

Второго апреля, по данным МИД, руководство воздушной гавани решило ограничить доступ людей на территорию объекта. Теперь пропускают только тех, у кого есть электронный билет на внутренние рейсы.

"В тот же день представители Генконсульства РУз в Новосибирске прибыли в аэропорт и организовали транспорт и размещение всех 87 граждан Узбекистана в хостеле. Ситуация находится на контроле диппредставительства, которое поддерживает постоянный контакт с ожидающими рейса согражданами, — заявили в МИД. — Таким образом, распространенная в интернет-пространстве информация о беспомощной ситуации граждан Узбекистана в аэропорту Толмачево не соответствует действительности".

Генконсульство призвало находящихся на территории России соотечественников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

"Принимая во внимание, что приостановлена деятельность всех аэропортов Узбекистана, сообщаем о необходимости временно отложить планы по возвращению в республику до отмены карантинных мер в нашей стране и строго соблюдать требования российских властей по нераспространению коронавируса", — говорится в публикации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более одного миллиона случаев заражения, свыше 50 тысяч человек скончались.

В Узбекистане общее число заболевших составляет 241, два пациента умерли, 25 выздоровели. В России выявлено 4 149 случаев заболевания, 34 пациента скончались, 281 человек выздоровел.